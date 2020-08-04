Две недели после теракта в Луцке: Кривош объявил голодовку, а одна из заложниц три дня провела под капельницами

Самая пожилая заложница до сих пор приходит в себя от пережитого и не пойдет в суд

Прошло две недели со дня захвата заложников в Луцке. Расследованием уголовного производства сейчас занимается уже не полиция, а управление СБУ в Волынской области. Сам же задержанный, Максим Кривош, находится под стражей в СИЗО. Он был арестован по решению суда.

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Пока внимание общественности и СМИ было сконцентрировано вокруг самого террориста, а "эксперты по спецоперациям" обсуждали, настоящим ли был штурм и арест Кривоша, сами заложники практически "выпали" из поля зрения прессы. Кто-то изначально отказался общаться, кто-то не хотел и не хочет этого в принципе. И в этом нет ничего предосудительного. Ведь люди и так пережили пристальное внимание общественности в течение полусуток. Это не каждому по плечу. Кроме того, пережитый шок и стресс – это не сиюминутный испуг. Справиться с таким переживанием, как оказаться в заложниках у человека, готового убить себя и других – это очень серьезный психологический вызов. И отвечать на вопросы СМИ после пережитого – вряд ли назовешь приятным времяпрепровождением.

Пережить шок

Таким горьким опытом этот день, 21 июля, стал для одной из самых пожилых заложниц "луцкого террориста", 70-летней Ларисы Баранчук, оказавшейся пассажиркой маршрутки. Она, хоть и не получила ранения, но очень тяжело пережила 12-часовой плен. Нервное потрясение, шок, страх – все это очень сильно может отразиться на здоровье любого человека.

Дочь Ларисы Баранчук рассказала "Сегодня", что после освобождения из плена женщину увезли в клинику.

"После произошедшего маме пришлось три дня быть под капельницами. Сейчас ей уже лучше, – говорит дочь пострадавшей Галина. – Хорошо, что у нас в доме три медика, поэтому оказывать помощь было несложным делом. Сейчас мама на таблетках, недавно была в церкви, поблагодарила Бога за то, что все решилось более-менее благополучно".

Но во всей этой ситуации для заложников еще не все закончилось. Ведь в процессе следствия они проходят как свидетели. Ведь они были непосредственно в эпицентре. И людям придется пережить все еще раз, вспоминая события, детально, минута за минутой, давая показания следователю. А это не каждому под силу. И далеко не все смогут восстановить в памяти ход событий, добровольно переживая ужас и страх быть убитым снова. В частности, Лариса Баранчук не будет свидетельствовать в деле. По крайней мере ее дочь Галина отметила, что не разрешит маме еще раз пережить тот ужас, пусть даже и в памяти.

"Мы ей не разрешим это делать. Мы не хотим, чтобы она вспоминала все те события. Она тяжело пережила все это", – ответила Галина на вопрос "Сегодня" о том, будет ли женщина давать показания и ходить на судебные заседания в качестве свидетеля.

Террорист не доволен СИЗО

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Напомним, что во время захвата заложников в Луцке в салоне автобуса находились подросток и беременная женщина. Захватчик, вооруженный автоматом, пистолетом и гранатами, потребовал чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также украинские олигархи записали и выложили в Youtube заявления о том, что именно они – террористы в законе.

После освобождения заложников и задержания Кривоша был суд. Кривоша взяли под стражу на два месяца без возможности внесения залога (до 18 сентября 2020).

В суде, общаясь с журналистами, Кривош заявил, что не жалеет о совершенном. К этому он добавил, что время покажет, достиг ли он желаемого результата или нет.

Сейчас силовики занимаются расследованием этого преступления.

"В рамках расследования назначен и проводится ряд экспертиз", – рассказала нам спикер облуправления СБУ Иванна Полищук.

А около недели тому Максим Кривош объявил голодовку в СИЗО.

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Человек, угрожавший смертью людям, в числе которых пенсионерка, подросток и беременная женщина, теперь протестует против условий содержания его в СИЗО, которые считает неподобающими.

Адвокат Кривоша рассказал, что тот решил голодать из-за нарушения его прав, в частности – немотивированного, по его мнению, применения наручников.

При этом адвокат уверяет, что первые три дня пребывания в СИЗО спецсредства не применяли. Теперь же наручники надевают каждый раз, когда Кривоша выпускают из камеры. Мол, теперь в следственном изоляторе Кривоша удерживают уже как осужденного, а не как заключенного. В то же время пока нет решения суда, которым бы он был бы признан преступником. Также адвокат говорит, что Кривош (который продержал людей под дулом автомата без воды в замкнутом автобусе на сонцепеке четверть суток) теперь возмущен тем,что ему якобы не дают сменную одежду, и он стирает свои вещи в умывальнике. Правда, в прокуратуре отметили, что от самого Кривоша никаких личных жалоб и нареканий не было при персональном общении.

Предыдущий громкий "теракт"

В то же время стала известна судьба еще одного нарушителя закона, который грозил взорвать мост-метро в Киеве. Напомним, в сентябре прошлого года уроженец Крыма, бывший военный Алексей Белько заехал на мост метро и начал угрожать взорвать его. После того, как полицейские провели спецоперацию и Белько был задержан, суд распорядился отправить его на принудительное лечение в психиатрическую клинику.

Сейчас по его делу уже начался судебный процесс. Как сообщили юристы, которые помогают Алексею Белько, на днях судебное заседание было перенесено в очередной раз из-за неявки свидетелей. Кроме того, недавно была продлена мера пресечения для Белько. Как минимум еще 60 дней ему предстоит находиться в психиатрической больнице. По предварительным данным, Белько решился сообщить о минировании моста якобы из-за семейных неурядиц со своей сожительницей.

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