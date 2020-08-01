"Красная линия": почему в Украине может увеличиться количество терактов и как не стать их жертвой

Эксперты уверены, что теракты в Украине могут повториться, поскольку люди стали более обозленными

В последний месяц Украину всколыхнули новости о нескольких террористических актах. Так, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками. Спустя несколько дней в Полтаве мужчина угнал автомобиль и захватил в заложники полицейского. К счастью, в обоих случаях обошлось без жертв, террориста из Луцка задержали, а полтавского нарушителя, долго прятавшегося в лесах, КОРД ликвидировал. Появившиеся теракты уже свидетельствуют об угрожающих тенденциях. А если учесть еще взрывы у столичного метро и бесчисленные сообщения о минировании вокзалов, торговых центров и прочих публичных мест, то ситуация становиться похожей на необъявленную войну с мирными гражданами.

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Сайт "Сегодня" рассказывает, будут ли далее происходить в Украине такие теракты и что делать, чтобы их предотвратить.

Почему в Украине начали происходить теракты

Согласно статистике, уровень преступности в Украине падает. Хотя на первый взгляд и по ощущениям это совсем не так. Все оттого, что резонансное событие, такое как теракт, это совершенно нетипичное преступление для украинских реалий. И одно такое преступление по резонансу и вниманию общественности "перекрывает" десяток грабежей и краж, пусть и масштабных.

Почему же теракты в Украине начали происходить именно сейчас? По мнению экспертов, одной из главных основ является напряженность в обществе, которая началась достаточно давно и теперь только усиливается.

Артем Рябцов из ASIS International (организации профессионалов в области безопасности. – Ред.) поясняет, что напряженность из-за коронавируса, карантин, ограничения, отсутствие привычного отдыха — все это очень благоприятная среда для того, чтобы происходили такие инциденты. По его мнению, психологическое напряжение дает о себе знать и люди по-разному пытаются находить ему выход. Эксперт говорит, что карантин – не совсем причина, а скорее повод. А причины есть и другие.

"Одна из глобальных причин – это гибридная агрессия России. Дело в том, что и раньше накануне каких-то важных переговоров или событий, связанных с Донбассом, мы наблюдали резкие всплески минирования публичных объектов. Не исключено, там считают, что повышение турбулентности в украинском обществе лучше способствует договороспособности наших лидеров на выгодных для РФ условиях. Кстати, как раз на днях было заседание Трехсторонней группы по поводу прекращения огня и телефонные переговоры Зеленского с Путиным", — отмечает Рябцов.

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Он добавил, что происходящее в Украине сложно назвать классическими терактами. Скорее это криминальные инциденты с признаками терактов.

Богдан Петренко, заместитель директора Украинского института исследования экстремизма, поясняет, что, к примеру, причин теракта в Луцке было несколько. Во-первых, это последствия гибридной войны: недоверие к государственным структурам (в том числе и правоохранительным) и популяризация насильственных моделей поведения. Во-вторых, это последствия экономического кризиса.

"Чем резче переход общества от нормального до кризисного состояния, тем больше шансов для роста экстремистских моделей поведения. Похожее наблюдается в США и Европе, где агрессия канализирована в защиту прав африканцев. И даже в Хабаровске недовольство канализировалось в протест против произвола центральной власти к местному управлению. Вероятно, еще сыграл и фактор подражания — как захват моста Метро в прошлом году, так и взрывы на киевских мусорниках. Для простых людей агрессия часто перетекает в бытовые конфликты: семейные, уличные, в общественном транспорте. А для тех, кто привык нарушать закон, такие условия способствуют тому, что внутреннее недовольство выплескивают в преступления", — говорит Петренко.

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Повторятся ли теракты в Украине

По убеждению Богдана Петренко сейчас есть три фактора, способствующие тому, что подобные преступления на грани терактов могут повторяться.

Первый фактор — это "эффект домино". То есть любая публичная деятельность имеет своих последователей.

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Второй фактор — это эскалация активности и агрессии во время избирательной кампании.

Третий фактор — это преодоление "красной линии". Если кто-то совершал такое преступление, повторить его другому человеку психологически проще.

Совокупность всех трех факторов – это и есть та основа, когда у людей, психологически готовых пойти на теракт, возникнет желание совершить запланированное и начать готовиться.

Александр Хмелевский, независимый эксперт и кандидат экономических наук, отмечает, что из всех возможных вариантов терактов наибольшая угроза – это повторение сценария с захватом заложников, как это происходило в Луцке.

"Президент Зеленский так или иначе выполнил требование террориста в Луцке. То есть злоумышленники могут думать, что власть продемонстрировала свою слабость и готовность идти на уступки. Это поощряет террористов. И уже почти на следующий день в Полтаве злоумышленник захватил в заложники работника полиции. По его требованию полиция предоставила ему автомобиль, на котором он успешно бежал. То есть те, кто захочет совершить теракт, могут подумать, что ответственности за преступление можно легко избежать, если носить с собой оружие и захватывать заложников. Поэтому практика захвата заложников будет становиться в Украине популярной", — говорит Хмелевский.

Он добавил, что теракты в Украине — это результат роста преступности, вызванной экономическими проблемами и наличием большого количества оружия (как законного, но по большей части незаконного) у населения.

Психология террора

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Марта Пивоваренко, специалист по исследованиям психического здоровья Development Foundation, говорит, что террористические атаки готовятся длительное время и хорошо финансируются.

"Чаще всего теракт – это довольно продуманный и хорошо финансируемый акт агрессии, и чаще всего дата теракта назначается до ключевых событий, предстоящих переговоров, во время информационного затишья — чтобы приобрести большую огласку, когда медиа больше не о чем писать", — говорит Пивоваренко.

По ее словам, для противодействия терактам Украине нужно не только улучшать работу правоохранительных органов и повышать доверие граждан к ним, но и на уровне социального контроля внимательно наблюдать за теми, кто находится в зоне риска.

"Антитеррористический отдел должен активно осуществлять свою работу – это факт. Но задача граждан — быстро реагировать на подозрительные предметы или сумки в общественных местах, давать знать об агрессивном поведении в соседних квартирах, таким образом предотвращая любое насилие. Часто ненаказанные преступления и вовремя не оказанная психологическая или медицинская помощь ведут к усилению чувства безнадежности у лиц, которые уже совершали преступления, или терпят хроническую боль, переживают затруднения. И это становится толчком для совершения необдуманного, импульсивного преступления", — говорит Пивоваренко.

Как себя вести в случае теракта

Оказаться в эпицентре ситуации, когда вы невольно стали либо участником, либо объектом совершении теракта просто ужасно. Тем не менее есть определенный алгоритм действий, который поможет сохранить жизнь себе и своим близким.

Так, Артем Рябцов говорит, что в первую очередь нужно попытаться как можно быстрее выбраться из эпицентра экстренной ситуации, не привлекая к себе внимание как преступников, так и правоохранителей, которые могут принять вас за преступника. Но если сбежать не удастся, то лучше всего сделать так, чтобы не привлекать к себе внимание злоумышленника. Если есть возможность спрятаться, то сделать это.

"Если вы не специально подготовленный спецназовец и не уверены в своей победе или в том, что сможете как-то предотвратить преступление или изменить его ход, не нужно вести себя как Брюс Уиллис в "Крепком орешке". Реальность — она другая. И от своих неумелых действий можно как пострадать самому, так и подвергнуть дополнительной опасности других, в т. ч. мешая операции подразделений антитеррора", — советует эксперт.

Богдан Петренко добавляет, что в любом случае нужно исполнять указания тех, кто в данный момент реально контролирует ситуацию: или террористов, или же правоохранителей.

"В большинстве случаев террористов интересуете не вы или ваша жизнь, а информационное пространство. Не нужно проявлять агрессии. Тем более высока вероятность, что к вам он не будет применять насилие, а все закончится добровольной сдачей террориста. Не надо кричать, доказывать свою правоту преступнику. Он уже убежден в собственной правоте. А захват заложников — это эмоциональная ситуация, вы здесь ничего не докажете. Лучше присмотритесь, не ранены ли вы или ваши соседи, и окажите посильную помощь", — говорит Петренко.

Он добавляет, что нужно осмотреться и выбрать безопасное место на случай, если начнется силовой вариант развития ситуации. К слову, поднимать брошенное злоумышленником или кем-то на землю оружие не стоит, поскольку у силовиков не будет времени разбираться, террорист вы или заложник.

Марта Пивоваренко рассказала о стратегии поведения во время теракта или взятия заложников при ограблении:

не смотрите пристально в глаза человеку, который взял вас в плен;

долго не спорьте;

не пытайтесь подружиться, выделиться из общей группы, подкупить или иным образом обратить на себя внимание;

отвечайте четко и максимально лаконично на вопрос, достаточно громко чтобы не пришлось вслушиваться;

не делайте резких движений, даже с целью помочь пострадавшему.

"Даже эти общие правила не являются универсальными, и действовать придется исходя из психологии нападающего, его мотивов, массы факторов. Поэтому вам придется максимально наблюдать и изучать ситуацию, чтобы минимизировать вероятность того, что пострадаете вы или другой человек", — подытожила Пивоваренко.

О том, как происходило освобождение заложников в Луцке, смотрите в нашем видео:

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