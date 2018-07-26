Терпеть дождливую погоду осталось недолго: синоптики предупредили о жаре до +38 °C
Циклон, который висит над Черным морем и поливает Украину дождями, очень скоро отправится в Европу
По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько дней дождливая и сырая погода еще сохранится над большей частью Украины, но уже с началом новой недели летний зной ворвется на территорию страны с юго-востока и практически ежедневно температура воздуха будет повышаться. Местами столбики термометров покажут +38 градусов. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал директор украинского Гидрометцентра Николай Кульбида.
По его словам, циклон, который сейчас над Украиной, совсем не выражен на земле, а находится верхних слоях атмосферы.
"Циклон сейчас где-то над Черным морем стоит. Таким образом на его периферии все эти облака переходят из одного региона в другой. Больше дождей ждем в западных областях, особенно на Прикарпатье. Там каждый день дождь, дождь, дождь, и пока им конца края не видно.
Но с начала августа эти дожди потихоньку оттеснятся на территорию Польши, Румынии. На юге, востоке и в центре Украины, начиная со следующей недели температура воздуха поднимется до +35-38 градусов и такая жара там будет практически каждый день", – отметил Николай Кульбида.
По его словам, в четверг, 26 июля еще дожди будут, кратковременные, с грозами. Но серьезных явлений не ожидается. В субботу, воскресенье и всю следующую неделю, если отдельные небольшие дожди будут, то они будут совсем невелики. А температура повышается уже начиная с 27 июля до +28-30 градусов.
В пятницу, 27 июля, от юго-востока через центральные и к северным областям Украины станет еще теплее. И хотя кратковременные грозы все еще прогнозируют, теплый фронт неумолимо продавливается на всю Украину. На востоке и в центральных регионах ожидается +30-31, на севере +29, на западе до +27-28. На Донбассе, в Харьковской и Сумской областях прогнозируют уже солнечную погоду.
В субботу, 28 июля, на всю территорию Украины придет ощутимое потепление. Там, где еще в пятницу было +26-27, уже в субботу прогнозируют до +30. В центре и даже на севере страны до +30-32, на юго-востоке Украины до +33. Сухая и солнечная погода с востока страны будет продвигаться к центру.
В воскресенье, 29 июля, знойный фронт вытеснит облака с половины территорий страны. На левобережной части страны, на юге и в центре прогнозируют зной солнечный с температурой до +35 градусов, на правобережной части страны и на севере – зной с временными грозовыми дождями и температурой до +30-33 градусов.
В понедельник, 30 июля, погода будет схожа с предыдущим днем. С юго-востока через центр и к северным областям Украина будет "высыхать", вернется жаркая и солнечная погода. А вот западным регионам придется еще немного помокнуть. Но, как уже говорилось выше, не долго.
На видео, опубликованном ниже, видно, как фронт горячего воздуха из тропиков надвигается на Европу. ярко-красный до бордового цвет – это температура до +35 градусов. Черный – выше +35.
Народный прогноз погоды
26 июля отмечается собор Архангела Гавриила. По народному календарю этот день считается серединой лета. Если 26 июля на дворе сухо, то осень будет долгая, теплая и сухая. Наши предки в этот день наблюдали за ласточками: если они низко летают, осень будет долгая. С этого времени кое-где грачи начинают собираться в первые осенние стаи.
27 июля почитается память преподобного Стефана Махрищского, чудотворца. С этого дня начинается спад лета, который продлится до 26 августа. В это время листья на деревьях начинают приобретать осеннюю окраску. В прежние времена заметили, если день 27 июля жаркий, сухой, то зима будет морозной и малоснежной, сообщает сайт "Синоптик".
28 июля почитается память мучеников Кирика и Иулитты. В народе этот день называли Кирики-мокродырики, потому что часто в этот день льет дождь. Женщины в прежние времена праздновали день "матушки Улиты", почитая ее своей заступницей. Также в этот день почитается память святого равноапостольного великого князя Владимира Киевского. В народе говорили: "На Владимира Красное Солнышко солнце красное светит". Поэтому, будет дождь или солнце, угадать трудно.
29 июля отмечается день священномученика Афиногена, епископа Пидахвийского. С этого дня холодают ночи, зной идет на убыль. В прежние времена приметили, если вереск зацвел, значит июль уже уступает место августу. Также народ приметил, что на Афиногена пташки задумываются (замолкают).
30 июля отмечается день памяти великомученицы Марины (Маргариты). В это время можно наблюдать зори с пазорями (голубыми вспышками зарниц). Как правило, июль уходит с грозами. Не случайно в эти дни наблюдали за погодой: по народной примете, осень будет такой, как два последних дня июля, сообщает сайт "Синоптик".
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о том, какой будет погода до конца лета и в начале осени. На смену теплу придут ранние заморозки.
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