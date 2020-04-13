Сколько украинцев протестировали на коронавирус: в Минздраве сделали заявление

По словам министра, в среднем сейчас делается от 2,5 до 3 тысяч тестирований в сутки

В Украине на коронавирус протестировали более 11 тысяч людей. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Общее количество людей, которым было проведено тесты – 11 тысяч 136 человек. Одному человеку может проводиться несколько тестов, первый тест – это именно для подтверждения диагноза и затем для того, чтобы подтвердить, что человек выздоровел, необходимо сделать два теста через определенный период времени или после определенной симптоматики ", – сказал Степанов.

Также министр сообщил, что существенно выросло количество тестирований на коронавирус методом ПЦР.

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"В среднем сейчас мы делаем от 2,5 до 3 тысяч тестирований в сутки. Кроме того, мы по новому алгоритму тестируем всех без исключения пациентов, у которых есть воспаление легких", – сказал министр.

В тренде Коронавирус в Украине: статистика за 13 апреля и все подробности из регионов

Отметим, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 13 апреля всего в Украине исследовано 32 496 образцов на COVID-19 методом ПЦР.

Согласно последним данным, на утро 13 апреля в Украине официально подтверждено 3 102 случая заражения COVID-19. Умерли 93 человека, из них 47 мужчин и 46 женщин.

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