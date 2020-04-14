Тесты на коронавирус появились в продаже: Супрун резко раскритиковала самодиагностику

По словам бывшего министра, свободный доступ к тестам на коронавирус COVID-19 может быть хорошим решением

Опасность самостоятельного тестирования на коронавирус COVID-19 состоит в отсутствии четких рекомендаций по поводу применения таких тестов.

Об этом заявила бывшая министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"Узнав о возможности сделать тест, люди могут побежать покупать его в аптеку, не имея для этого никаких оснований, и без предварительной консультации с врачом. Так не должно быть. Возможность купить тест – это хорошо, но для получения наиболее точного результата, исследования должен делать именно врач", – написала она на своей странице в Facebook.

Супрун подчеркнула, что есть риск неправильного использования теста.

"Самостоятельное же выполнение теста несет риски, что пациенты воспользуются им неправильно. Например, они могут неправильно отобрать кровь и поместить слишком малое или большое количество крови в лунку, неправильно зафиксировать время для считывания результата, выполнять его в неподходящих для этого условиях в целом. Все эти факторы влияют на точность результата. И очень вероятно, что человек без навыков, не сможет полноценно выполнить все условия дома", – отметила она.

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По словам Супрун, из-за этого люди могут получить ошибочный (положительный или отрицательный) результат. В обоих случаях это опасно.

"Если результат отрицательный – это может создать ложную иллюзию, что все в порядке. Ведь отрицательный результат возможен в период "серологического окна", когда человек уже заразился, но антител в крови пока нет. Поэтому отрицательный результат не исключает возможности заражения вирусом. Положительный результат означает, что контакт с вирусом уже состоялся. С одной стороны, это может означать, что человек уже давно переболел и тест показывает наличие иммунитета. В противном случае это может означать, что болезнь в разгаре. Поэтому первое, что следует сделать – это сообщить своему врачу и соблюдать правила самоизоляции до того, как положительный результат не будет подтвержден или отменен ПЦР-тестированием", – отметила она.

Бывшая министр также отмечает важность обеспечения соответствующей утилизации, потому что использованные тесты и скарификаторы – это медицинские отходы, которые являются опасными, согласно закону Украины "Об отходах".

"Еще один негативный момент – исследование в домашних условиях разрушает алгоритм выявления инфицированных людей, который существует сейчас. Важно, чтобы результат теста (положительный или отрицательный) попал в статистику, ведь это информация, которую в дальнейшем используют эпидемиологи для отслеживания контактов инфицированного человека и для фиксирования в статистике", – резюмировала Супрун.

Поэтому, по мнению Супрун, на данном этапе не рекомендуется делать тест без консультации с врачом.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко опроверг заявление Министерства здравоохранения о том, что экспресс-тест на коронавирус могут продавать в аптеках.

Напомним, что по состоянию на 13 апреля в Украине официально подтверждено 3102 случая заражения коронавирусом.

О том, чего боятся украинцы на карантине, смотрите видео:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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