Тимофей Милованов даст эксклюзивное интервью телеканалу "Украина 24"

Тимофей Милованов. Архивное фото: yes-ukraine.org

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сегодня вечером даст эксклюзивное интервью телеканалу "Украина 24".

Главной темой интервью станет новый закон "О труде", проект которого уже подан в Верховную Раду.

Министр развенчает мифы о законопроекте и объяснит, что изменится для работников и работодателей.

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Напомним, в Украине наконец-то может появиться новый закон, регулирующий трудовые отношения между работодателями и наемными работниками. В Верховную Раду подан подготовленный правительством законопроект "О труде", который должен заменить Кодекс законов о труде (КЗоТ), действующий с 1971 года. Сайт "Сегодня" выяснил главные новшества законопроекта и разобрался, что в нем хорошего и какие моменты можно считать спорными.

Также мы сообщали о том, что в Украине с 2020 года повысились штрафы для работодателей за нарушение законодательства о труде.

Смотрите видео брифинга главы комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой.

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