Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,7
30,18
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Тимошенко: агропромышленный комплекс страны можно поднять за 3 года

Актуально
Сегодня, 17:08

В экспорте переработанной продукции – будущее украинского АПК, считает политик

Тимошенко: агропромышленный комплекс страны можно поднять за 3 года //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a6d/df0/5c8a6ddf00045.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a6d/df0/5c8a6ddf00045.jpg Украина В экспорте переработанной продукции - будущее украинского АПК, считает политик

Сырьевая экономика должна стать экономикой развития. Об этом заявила Юлия Тимошенко во время встречи с жителями Троещины 13 марта, в Киеве.

Она убеждена, что смена устаревшей, непригодной для современного мира сырьевой экономики на экономику инновационного развития позволит поднять Украину.

По мнению политика, время прекратить Украине позиционировать себя в качестве сырьевого придатка Европы. Именно в экспорте переработанной продукции будущее украинского АПК, считает она.

Тимошенко констатировала, что Украина экспортирует миллионы тонн зерна, вместе с этим аграрии не получают ничего взамен.

"Мы засыпаем мир нашим зерном, сбиваем на него цены, и наши аграрии не получают ничего. Другие страны покупают наше зерно, производят из него корма, муку, макаронные изделия и торгуют готовой продукцией в мире. Они все делают на нашем сырье, но мы получаем с нашей земли – 0, а мир – триллионы доходов", – отметила лидер "Батьківщини".

По мнению кандидата в президенты, власть должна способствовать тому, чтобы наши аграрии перерабатывали сырье в готовую продукцию.

"Новый курс Украины предусматривает возможность аграриям взять долгосрочные кредиты под 3% годовых, а не под 22-25%, как сейчас, правильную налоговую систему – введение единого налога на гектар земли, систему поддержки и дотаций", – подчеркнула она.

Глава партии уверяет, за 3 года у государства будет не 18 млрд евро, а 180 млрд от торговли готовой продукцией – это 2 ВВП страны и только из одной отрасли.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Тимошенко, батьківщина, Выборы президента Украины 2019

Вы сейчас просматриваете новость " Тимошенко: агропромышленный комплекс страны можно поднять за 3 года". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Переход на летнее время 2019 в Украине: когда переведут часы

5 примет почему нельзя дарить полотенца

«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак

8 признаков, которые выдают неверного мужчину

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Ленивый бег для похудения

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Какую пользу здоровью приносит авокадо

Показали элитный особняк Гладковского-младшего

Обильное питье: печальные последствия
Загрузка...

Медреформа на финишной прямой: что успели сделать и что еще впереди

Вчера, 07:00

В системе больше 25 миллионов человек, а в апреле стартует второй этап

Незаконное обогащение: как вернуть наказание для чиновников и депутатов

12 марта, 07:51

Что не понравилось Конституционному суду в статье УК о незаконном обогащении и какая из новых формулировок его устроила бы

Цены на автогаз пошли вверх: чего ждать автовладельцам весной

12 марта, 07:38

Всю зиму сжиженный газ дешевел – с октября 2018 года по февраль 2019-го его цена упала на 46%

Теперь их 39: ЦИК утвердила окончательный список кандидатов в президенты

12 марта, 07:00

Кандидаты снимаются в пользу других политиков. Эксперты: это задел под парламентские выборы

Ядвига Поплавская: Не чувствую себя одинокой

Алина Гросу озадачила фото с беременным животиком

В шею врос крестик: в Москве нашли девочку-"маугли"