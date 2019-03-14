Тимошенко: агропромышленный комплекс страны можно поднять за 3 года

В экспорте переработанной продукции – будущее украинского АПК, считает политик

Тимошенко: агропромышленный комплекс страны можно поднять за 3 года //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a6d/df0/5c8a6ddf00045.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a6d/df0/5c8a6ddf00045.jpg 2019-03-14T17:08:00+02:00 Украина В экспорте переработанной продукции - будущее украинского АПК, считает политик

Сырьевая экономика должна стать экономикой развития. Об этом заявила Юлия Тимошенко во время встречи с жителями Троещины 13 марта, в Киеве.

Она убеждена, что смена устаревшей, непригодной для современного мира сырьевой экономики на экономику инновационного развития позволит поднять Украину.

По мнению политика, время прекратить Украине позиционировать себя в качестве сырьевого придатка Европы. Именно в экспорте переработанной продукции будущее украинского АПК, считает она.

Тимошенко констатировала, что Украина экспортирует миллионы тонн зерна, вместе с этим аграрии не получают ничего взамен.

"Мы засыпаем мир нашим зерном, сбиваем на него цены, и наши аграрии не получают ничего. Другие страны покупают наше зерно, производят из него корма, муку, макаронные изделия и торгуют готовой продукцией в мире. Они все делают на нашем сырье, но мы получаем с нашей земли – 0, а мир – триллионы доходов", – отметила лидер "Батьківщини".

По мнению кандидата в президенты, власть должна способствовать тому, чтобы наши аграрии перерабатывали сырье в готовую продукцию.

"Новый курс Украины предусматривает возможность аграриям взять долгосрочные кредиты под 3% годовых, а не под 22-25%, как сейчас, правильную налоговую систему – введение единого налога на гектар земли, систему поддержки и дотаций", – подчеркнула она.

Глава партии уверяет, за 3 года у государства будет не 18 млрд евро, а 180 млрд от торговли готовой продукцией – это 2 ВВП страны и только из одной отрасли.

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