"Тишины нет": У Кучмы рассказали, как проходили переговоры в Минске

Представительница экс-президента раскрыла главные темы и вопросы, которые поднимались на встрече Трехсторонней контактной группы

Так называемые "выборы" на оккупированных пророссийскими боевиками территориях Луганской и Донецкой областей нарушают обязательства России и не будут признаны ни Украиной ни миром, так как ставят под угрозу весь мирный процесс, заявила пресс-секретарь представителя Украины на Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"Выборы в ОРДЛО могут произойти только по украинскому закону, при участии украинских партий и СМИ, за наблюдение международных обозревателей, с соблюдением стандартов ОБСЕ – именно так Минские соглашения определяют условия, при которых в ОРДЛО может произойти волеизъявления", – пишет она на своей странице в Facebook.

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Темой подгруппы ТКГ по безопасности стало отсутствие тишины, так как в течение "школьного перемирие" украинские военные зафиксировали 489 обстрелов, в том числе и из запрещенного минскими соглашениями оружия (артиллерии и минометов). В частности, обстреливали населенные пункты Красногоровку, майорских, Водяное.

По данным мониторинговой миссии ОБСЕ, с 3 по 9 сентября количество нарушений режима прекращения огня увеличилось вдвое. Кроме того, продолжаются поставки российской военной техники и вооруженных формирований, что нарушает взятые на себя Москвой международные обязательства.

"Только в отчете от 10 августа 2018 СММ ОБСЕ зафиксировала присутствие на этой части Донбасса 4 новейших радиолокационных систем производства РФ – "Леер", "Красуха-2","Былина" и "Репеллент-1"", – сообщила она.

Украинская сторона призывает прекратить поставки оружия, техники и боеприпасов, обеспечить полное, постоянное и всеобъемлющее прекращение применения оружия при подтверждении СММ ОБСЕ и предоставление гарантий безопасности со стороны РФ.

Кроме того, необходимо предоставить СММ ОБСЕ возможность работать в круглосуточном режиме на территории вдоль временно неподконтрольных участков российско-украинской границы, которая должна быть освобождена от тяжелых вооружений и военной техники.

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Также надо вернуться к разграничительной линии, установленной меморандумом от 2014 года, обеспечить условия работы СММ ОБСЕ по всей территории Украины, как это и предусмотрено мандатом миссии.

"Возмущение вызывают случаи препятствования работе работников миссии ОБСЕ и ограничения свободы передвижения наблюдателей со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДЛО. Анализ отчетов СММ ОБСЕ свидетельствует: в течение "школьного перемирия" (последний учтенный отчет – от 16 сентября) со стороны НВФ ОРДЛО имели место 35 недопусков и 16 существенных задержек", – констатировала представительница Кучмы.

Олифер сообщила, что подгруппе предложили подготовить предложения дополнительных мер безопасности на Донбассе.

Темой гуманитарной подгруппы стали итоги визита координатора подгруппы от ОБСЕ Тони Фриша в ОРДЛО.

"Украинская сторона выразила надежду на то, что представители ОБСЕ посетят всех лиц, которых мы отметили и в которых Тони Фриша не пустили. Тяжелая работа по освобождению заложников продолжается", – добавила пресс-секретарь Кучмы.

Она напомнила о реконструкции контрольно-пропускного пункта въезда-выезда (КПВВ) Станице Луганской, благодаря чему удалось значительно ускорить пропуск людей с украинской стороны. Несмотря на это, боевики называют проведенную работу "сознательным блокированием работы КПВВ", так как с их стороны работает только 8 таких мест и еще 8 готовы открыть. На этом фоне украинская сторона призвала открыть КПВВ "Золотой", который готов к запуску еще с марта 2016 года.

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Главным вопросом социально-экономической подгруппы стало возвращение украинской собственности, которая находится на оккупированной территории.

"Украинская сторона настойчиво потребовала от ОБСЕ и РФ предоставить ответы в отношении имущества украинских государственных структур, частных компаний, физических лиц. Отдельно украинские представители предложили конкретные дальнейшие шаги для всестороннего восстановления мобильной связи в Донбассе, который нужен людям по обе стороны линии соприкосновения", – резюмировала Олифер.

Напомним, что на предыдущей встрече Трехсторонней контактной группы украинская делегация отказалась почтить минутой молчания память погибшего главаря т.н. "ДНР" Александра Захарченко.

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