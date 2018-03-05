Титушки и проверки у суда: заседание по Крысину перенесли

Дело по обвинению Юрия Крысина, который на днях не явился в суд на апелляцию, перенесено на 15 марта в связи с отсутствием его адвоката.

Об этом сообщает Украинская правда.

Сообщается, что еще на входе в Дарницкий районный суд Киева активисты из организации С14 устроили проверку на входе в суд подозрительных лиц, вплоть до того, что проверяли последние звонки с телефонов.

На самом же заседании Крысин, который обвиняется в причастности к убийству журналиста Веремия, попросил суд перенести заседание. Он мотивировал свою просьбу тем, что его адвокат сейчас в Луганской области и не намерен отвечать в его отсутствии перед судом. Защита Крысина в свою очередь хочет время на ознакомление с обвинительным актом.

В итоге суд перенесли на 15 марта в 13:30.

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Отметим, что под зданием суда собрались не только правоохранители, дружинники, и националисты, но и десятки титушек. Их насчитали приблизительно человек 50. Сам Крысин сначала заявлял у здания суда, что не знает этих людей, однако позже подошел к ним пообщаться.

Фото: УП

Как известно, Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. По версии следствия, непосредственно убийство журналиста совершил житель Горловки Джалал Алиев, а Крысин принимал участие в нападении. Между тем, активисты утверждают, что в прокуратуре располагали целым рядом видеозаписей, которые показывали последовательность и согласованность действий титушек, нападавших на участников Евромайдана вместе с Крысиным и Алиевым, который стрелял в Веремия.

После трехлетнего судебного процесса Шевченковский райсуд Киева приговорил Крысина к четырем годам лишения свободы с отсрочкой приговора на два года.