ТМ "Щедрый Дар" призывает украинцев к витаминизации

Основой здоровья каждого человека является физическая активность и правильное питание. И если активный образ жизни уже стал частью lifestyle тысяч украинцев, то о простых способах витаминизации собственного рациона знает не каждый. Считается, что здоровое питание — дорогое удовольствие. Однако в мире уже более полувека существует способ решения этой проблемы — насытить продукты ежедневного рациона необходимыми витаминами. Благодаря подсолнечному маслу "Щедрый Дар" он является доступным и в Украине.

Подсолнечное масло "Щедрый Дар" с содержанием витаминов А, D, Е было создано компанией "Кернел" в сотрудничестве с ведущими европейскими производителями в 2018 году. Кроме естественного содержания витамина Е, к продукту методом фортификации добавляются витамины D и А. "Кернел" первым в Украине применил такой метод в национальном масштабе. Именно эти витамины ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) рекомендует употреблять ежедневно.

Сейчас каждый третий человек в мире не получает достаточное количество витаминов и микроэлементов. На глобальном уровне существует большой спрос на фортифицированную продукцию. Более чем в 30-ти странах на государственном уровне действуют специальные программы по обязательному обогащению микроэлементами подсолнечного масла, что позволяет охватить потребителей из разных слоев.

Ученые и диетологи утверждают: отсутствие витамина D в рационе становится причиной гормонального дисбаланса или инсультов у взрослых (витамин участвует в усвоении кальция, который откладывается на сосудах) и рахита у детей. Не хватает витамина E? Тогда человек быстро утомляется, становится невнимательным, у него ухудшается состояние кожи, появляются боли в области сердца. При дефиците витамина А могут появиться угри, тускнеют волосы, падает зрение, становится плохим сон.

В период нехватки витаминов и повышенного напряжения украинцам как никогда нужно заботиться о своем здоровье. Для этого необходимо не только пересмотреть свой образ жизни, но и усовершенствовать план питания. Обогащенное витаминами подсолнечное масло "Щедрый Дар" с фиолетовым колпачком отлично подходит для того, чтобы улучшить иммунитет своей семьи с наилучшей выгодой для кошелька.

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