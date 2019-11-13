ТМ "Яготинское" и БФ "Таблеточки" объединяют потребителей для помощи больным детям

Собранные средства пойдут на закупку жизненно важных медикаментов для детей, находящихся на лечении в Киевском областном онкологическом диспансере

Известный украинский молочный бренд ТМ "Яготинское" вместе с благотворительным фондом "Таблеточки" начали совместную акцию, направленную на помощь онкобольным детям. С 1 октября каждый покупатель молока "Большое" ТМ "Яготинское" 2,6% жира автоматически присоединяется к этой благотворительной акции. Так, с каждой проданной упаковки молока "Велике", 10 копеек будут направлены на счет БФ "Таблеточки". Собранные средства пойдут на закупку жизненно важных медикаментов для детей, находящихся на лечении в Киевском областном онкологическом диспансере.

"Проблема детской онкологии слишком болезненна на сегодняшний день в Украине. И мы, как социально ответственная компания, хотели бы снова пригласить наших потребителей и объединиться вместе с нами вокруг этой проблемы. Для этого вам нужно только покупать молоко "Велике" 2,6% жира в период действия акции. Для удобства опознавания, акционная упаковка в октябре, ноябре и декабре изменит свой дизайн. Мы очень надеемся на поддержку наших неравнодушных потребителей", – отметила маркетинг-директор ГК "Молочный альянс" Наталья Шадрина.

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Акция продлится три месяца: с 1 октября по 31 декабря 2019 по всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма.

Напомним, в течение трех месяцев 2018 года ТМ "Яготинское" и БФ "Таблеточки" проводили аналогичную совместную благотворительную акцию, направленную на помощь онкобольным детям. В итоге, было собрано 138 000 гривен, которые волонтеры благотворительного фонда направили на приобретение медицинских препаратов деткам, которые находились на лечении в онкоцентрах Киевской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областей.

Справка. На сегодняшний день на учете в больницах Украины насчитывается около 6000 детей с онкологическим статусом. Новых случаев детских онкозаболеваний ежегодно выявляется около 1000. Распространенным диагнозом среди злокачественных новообразований у детей является лейкоз или рак крови (28% всех злокачественных опухолей у детей), на 2 месте – опухоли головного мозга (17%), на третьем – лимфомы (14% ).

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