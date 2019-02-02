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То яма, то канава: где в Украине самые худшие дороги

Вчера, 23:22

В некоторых регионах страны состояние дорог оценивается даже не на "двойку", а на "ноль"

То яма, то канава: где в Украине самые худшие дороги Украина В некоторых регионах страны состояние дорог оценивается даже не на "двойку", а на "ноль"

Где в Украине самые глубокие ямы на дорогах, почему их никто не ремонтирует, и сколько средств и лет нужно, чтобы восстановить их до нормального состояния, узнавали журналисты "Сегодня".

Скажем, в селе Залужье на Закарпатье по дороге государственного значения Мукачево-Рогатин автомобилям приходится двигаться не более 20 километров в час, ведь путь со сплошными выбоинами больше похож на лунную поверхность. Ямы там по полтора метра длиной и глубиной 30 сантиметров. Похожая ситуация и в Мукачево.

По словам работников станций техобслуживания, которые стоят вдоль трассы, последние две недели им приходится работать круглосуточно и менять колеса не менее 100 автомобилям в неделю.

Водители, которым приходится передвигаться по участку трассы Знаменка-Луганск-Изварино в Днепропетровской области, вообще за ямами не видят дороги.

А в Одесской области журналисты "Сегодня" к месту назначения вообще не доехали, поскольку умудрились влететь в глубокую яму и согнуть два диска.

Бывший руководитель службы автомобильных дорог в Николаевской области Сергей Ткаченко отмечает, что проблема с дорогами в стране глобальная, ведь некоторые участки не ремонтируются десятками лет. И средства, которые правительство выделяет на ремонт – не всегда доходят до нужной ямы.

В целом же, по словам экспертов, чтобы привести в порядок все дороги страны – нужен триллион гривен и 10-15 лет бесперебойного ремонта.

Напомним, большинство автомобильных дорог на территории Крыма находится в непригодном состоянии, несмотря на отчеты о выделении средств на их ремонт так называемых "властей" полуострова. 

Также мы писали, что в Ивано-Франсковской области дорога государственного значения Ворохта – Верховина усыпана остатками асфальта и глубокими ямами.

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Тег дорога, Закарпатье, водитель, дороги, Укравтодор, автомобиль, ремонт дороги

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