Точка невозврата в Советский Союз: Порошенко убежден, что украинцы продемонстрируют ответственное голосование

Украинский президент считает, что результаты выборов президента будут защищены

Фото: president.gov.ua

Точка невозврата в Советский Союз: Порошенко убежден, что украинцы продемонстрируют ответственное голосование //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/622/cd4/5c9622cd4a725.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/622/cd4/5c9622cd4a725.jpeg 2019-03-26T23:20:00+02:00 Украина Украинский президент считает, что результаты выборов президента будут защищены

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что 31 марта страна продемонстрирует ответственное голосование, а результаты волеизъявления будут защищены. Об этом он заявил в своем Twitter.

"Выборы будут свободными, честными и это даст нам возможность продолжать движение вперед и пройти точку невозврата в Советский Союз", – отметил глава украинского государства.

По его мнению, "избрание проевропейского президента и парламентские выборы 2019 и формирование проевропейской коалиции в Верховной Раде позволят гарантировать принятие необходимых решений и реформ, и обеспечат свободное будущее украинской нации".

Напомним, 25 марта Центральная избирательная комиссия завершила процесс регистрации официальных наблюдателей на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин на совместной с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном пресс-конференции поставил точку в вопросе с российскими наблюдателями.

Напомним, после того, как россиянам окончательно было запрещено появляться в Украине, Москва выступила с заявлением по выборам. В Министерстве иностранных дел РФ даже поставили под сомнение легитимность результатов голосования.

Недавно БДИПЧ/ОБСЕ подавала 24 кандидатур наблюдателей от РФ, но их отклонил украинский Центризбирком. Позже в ОБСЕ прокомментировали отказ ЦИК по российским наблюдателям. Как оказалось, Международная организация не считает россиян большой потерей, так как уже зарегистрированы боле 600 наблюдателей от данной структуры.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Точка невозврата в Советский Союз: Порошенко убежден, что украинцы продемонстрируют ответственное голосование". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.