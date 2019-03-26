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Точка невозврата в Советский Союз: Порошенко убежден, что украинцы продемонстрируют ответственное голосование

Сегодня, 23:20

Украинский президент считает, что результаты выборов президента будут защищены

Фото: president.gov.ua
Точка невозврата в Советский Союз: Порошенко убежден, что украинцы продемонстрируют ответственное голосование //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/622/cd4/5c9622cd4a725.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/622/cd4/5c9622cd4a725.jpeg Украина Украинский президент считает, что результаты выборов президента будут защищены

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что 31 марта страна продемонстрирует ответственное голосование, а результаты волеизъявления будут защищены. Об этом он заявил в своем Twitter.

"Выборы будут свободными, честными и это даст нам возможность продолжать движение вперед и пройти точку невозврата в Советский Союз", – отметил глава украинского государства.

По его мнению, "избрание проевропейского президента и парламентские выборы 2019 и формирование проевропейской коалиции в Верховной Раде позволят гарантировать принятие необходимых решений и реформ, и обеспечат свободное будущее украинской нации".

Напомним, 25 марта Центральная избирательная комиссия завершила процесс регистрации официальных наблюдателей на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года. 

Ранее  министр иностранных дел Павел Климкин на совместной с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном пресс-конференции поставил точку в вопросе с российскими наблюдателями.

Напомним, после того, как россиянам окончательно было запрещено появляться в Украине, Москва выступила с заявлением по выборам. В Министерстве иностранных дел РФ даже поставили под сомнение легитимность результатов голосования.

Недавно БДИПЧ/ОБСЕ подавала 24 кандидатур наблюдателей от РФ, но их отклонил украинский Центризбирком. Позже в ОБСЕ прокомментировали отказ ЦИК по российским наблюдателям. Как оказалось, Международная организация не считает россиян большой потерей, так как уже зарегистрированы боле 600 наблюдателей от данной структуры.

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Тег выборы, президент, Порошенко, реформы, выборы 2019, выборы президента-2019

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