Точно измерить эмоции теперь сможет даже самый бюджетный смартфон

Компания с офисом в Украине презентовала инновационное мобильное приложение

Точно измерить эмоции теперь сможет даже самый бюджетный смартфон //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/79c/8cb/5c779c8cb0ca7.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/79c/8cb/5c779c8cb0ca7.png 2019-03-01T11:00:00+02:00 Украина Компания с офисом в Украине презентовала инновационное мобильное приложение

Для чего только мы не используем смартфоны! Это и карманный кинотеатр, и записная книжка, и игровой девайс. А уж во скольких приключениях телефон – наш верный сообщник… Но до сегодняшнего дня никто не думал, что он сможет по-настоящему понять наши чувства.

Все изменилось несколько дней назад. В феврале 2019 года компания DIT Systems, один из офисов которой находится в Украине, представила Emotica – первое приложение для смартфонов, способное точно измерить 12 эмоций. Все делается по звучанию голоса. Даже микрофона самого бюджетного девайса будет достаточно – требования к качеству минимальны. Приложение выслушивает (если пользователь не знает, о чем говорить, оно предлагает вопросы), оценивает эмоции, заносит их в календарь и дает совет.

Emotica устанавливается на любой смартфон с Android. Все, что требуется от пользователя – сделать прямо в приложении запись своей речи длиной от 30 секунд. Тема и язык значения не имеют. Технология работает с фрагментами речи от 10 миллисекунд, поэтому отлично выявляет скрытые эмоции. Для обеспечения точности Emotica одновременно регистрирует 150 с лишним физиологических параметров голоса, поэтому она выявит действительно все, что пользователь чувствует.

По результатам анализа пользователь получает отчет с точными показателями силы эмоций. Среди чувств, которые распознает Emotica, есть вполне обычные – грусть, довольство, злость, стресс, а есть гораздо более сложные – например, степень креативности. Эмоции измеряются по шкале от 0 до 100%, где 100% – это максимум, который может испытывать человек. Emotica настроена на глубинные чувства. Проанализировать, например, монолог из фильма не получится – приложение покажет не эмоции героя на экране, а настроение актера в момент съемок. Шпионы и мастера блефа не смогут сбить приложение с толку – благодаря комбинации технических находок приложение намного точнее, чем детекторы лжи.

По эмоциям, которые в данном отчете оказались сильнее остальных, приложение дает советы. Самая сильная эмоция дня вносится в календарь, чтобы пользователь мог отслеживать свое настроение во времени. Приложение дает каждому новому пользователю три монеты, которых хватит на три бесплатных измерения. Дальше монеты можно покупать, а можно получать за просмотр рекламы или приглашение друзей. Есть и безлимитные подписки.

В основе Emotica лежит уникальная технология. Она использовалась в сфере борьбы с терроризмом, корпоративной безопасности, в области страхования и в других сферах. Теперь она доступна в виде приложения для индивидуального пользования. Воистину, в наше время становятся реальностью многие технические чудеса.

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