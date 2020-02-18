"Тогда во мне умер пацифист": украинцы делятся воспоминаниями о самых кровавых днях Майдана

Они признаются, что не могут забыть события тех дней, и благодарят тех, кто был рядом

Фото: Григорий Салай

Сегодня, 18 февраля, украинцы вспоминают события, навсегда изменившие нашу нацию. Именно в этот день в 2014 году на Майдане начались расстрелы активистов, участвовавших в Революции достоинства. Мы собрали воспоминания, которыми в этот день делятся украинцы в соцсетях.

В те дни, 6 лет назад, Украина потеряла непозволительно много настоящих героев. И невозможно представить, что чувствуют их родные.

"Вот скажу я вам

- Здравствуйте. Мой папа на Майдане погиб. И да, я с этим живу. Да, плачу, когда о жертвенности говорят. Когда беркутовцев в Россию отпускают. Когда "дегероизируют". Когда дерутся за соцпомощь. Когда решают, кто за кого должен умирать. Но живу", – написала в Facebook Ира Дидыч, чей отец погиб на Майдане 6 лет назад.

Нардеп "Европейской солидарности" Ирина Геращенко в сети Facebook поделилась фотографиями тех памятных дней, признавшись, что помнит каждую минуту:

"Утром всей фракцией почтили память погибших 18 февраля 14 Героев Небесной сотни. Убийства начались на Липской, Крепостном переулке, в Мариинском парке ... Помню каждую минуту того страшного дня: как прорывались в Раду через строй беркутовцев и автозаков, которые заблокировали Грушевского, как в парламентский медпункт занесли раненых с выбитыми глазами, как с девушками побежали в Мариинку, где собирались палатки антимайдана и просили допустить туда машины скорой помощи, как вывозили раненых и дежурили в больницах столицы. Первые осознанные смерти..." – написала Ирина Геращенко.

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Журналист Антон Комаров признался, что до сих пор хранит дома каску с Майдана:

Экс-нардеп Борислав Береза, вспоминая те страшные дни, задается только одним вопросом – почему до сих пор не наказаны те, кто виновен в многочисленных смертях, и почему до сих пор не названы исполнители преступления.

"Ровно шесть лет назад я изменился. Тогда умер во мне пацифист. Абсолютную веру в силу слова я сменил на веру в силу действия" , – написал он в Facebook.

А экс-министр здравоохранения Уляна Супрун предупреждает украинцев, что именно в эти дни начинается новая атака. И не только на Донбассе, где боевики попытались прорвать нашу оборону, но и информационная – чтобы "распространить новый гибридный нарратив о событиях на Майдане".

Своими воспоминаниями про те страшные дни поделился и режиссер Олег Сенцов, которого лишь совсем недавно удалось вернуть домой из заключения в России. Он поблагодарил всех, кто был в те дни рядом с ним, всех, кто помогал. И признался, что никогда и никого не ждал сильнее, чем подкрепление, которое ехало к ребятам, зажатым у сцены:

Как известно, именно 18 февраля сотрудники тогда еще милиции и "Беркута" начали применять оружие против активистов Майдана, на улицах запылали баррикады и загорелся Дом профсоюзов. В кровопролитных столкновениях погибли более ста человек – Небесная сотня Украины.

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