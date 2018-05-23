Только Бобул, только победа: соцсети оценили желание певца идти в президенты

Сегодня, 17:58

В сети вовсю потешаются над новым кандидатом на пост главы государства

Фото: Facebook
Фото: Facebook

Намерение известного украинского певца, народного артиста Иво Бобула баллотироваться на будущих президентских выборах в 2019 году и начало сбора средств на предвыборную кампанию, вызвало бурные дискуссии и обсуждение в социальных сетях.

"Конечно, это обязательно. Собираю сейчас финансы, в первую очередь, потому что нужны. Ну, народ, конечно, поддержит, это я 100% знаю, даже не сомневаюсь", – сказал артист. Также он "пообещал", что во втором туре выборов встретиться с артистами Владимиром Зеленскими Святославом Вакарчуком.

При этом Бобул не стал рассекречивать имена тех, кто войдет в его штаб на выборах, а лишь сказал, что хочет помощи от президента США Дональда Трампа.

"Мне надо встретиться с Трампом (смеется), поехать к нему в США и попросить у него помощи. Он пел мою песню, так что поможет", – добавил артист.

Между тем, эта новость буквально взорвала социальные сети, а сайт "Сегодня" отобрал наиболее яркие из комментариев.

-1_51

-2_40

-3_23

-4_19

-5_13

-6_09

-7_10

-8_06

-9_06

-10_04

Напомним, ранее Вакарчук в видеообращении рассказал о своих президентских амбициях. Музыкант заявил, что власть его не интересует, и он никогда не заявлял о своих планах стать президентом страны.

Как стало известно из опроса в конце апреля, во второй тур президентских выборов прошли бы Порошенко и Тимошенко. Именно нынешний президент и лидер "Батькивщины", согласно общественному мнению, являются фаворитами в президентской гонке.
соцсети, социальные сети, кандидат, Иво Бобул, президентские выборы

Вы сейчас просматриваете новость "Только Бобул, только победа: соцсети оценили желание певца идти в президенты". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Майк Пенс. Фото: AFP

"Фальшивый процесс": в США резко раскритиковали президентские выборы в Венесуэле

21 Мая, 23:05

Вице-президент США Майкл Пенс раскритиковал власти Венесуэлы за "очередной удар по демократии"

Украина

Фото: Facebook Юрия Кармазина

"Ряженый глава ряженых": рада казачеств избрала Гетмана, соцсети веселятся

21 Мая, 17:50

Избрание Кармазина гетманом казачеств всей Украины вызвало насмешки в сети
Загрузка...

Россия

Фото: Facebook

"Сколько я проживу при Путине": в сети придумали игру и обсуждают президентские сроки в России

18 Мая, 16:54

Инициативу парламента Чечни активно обсуждают в сети

Лонгриды

Год без "ВКонтакте": потеряли ли украинцы интерес к российским соцсетям

17 Мая, 17:13

Загрузка...