Только Бобул, только победа: соцсети оценили желание певца идти в президенты

Намерение известного украинского певца, народного артиста Иво Бобула баллотироваться на будущих президентских выборах в 2019 году и начало сбора средств на предвыборную кампанию, вызвало бурные дискуссии и обсуждение в социальных сетях.

"Конечно, это обязательно. Собираю сейчас финансы, в первую очередь, потому что нужны. Ну, народ, конечно, поддержит, это я 100% знаю, даже не сомневаюсь", – сказал артист. Также он "пообещал", что во втором туре выборов встретиться с артистами Владимиром Зеленскими Святославом Вакарчуком.

При этом Бобул не стал рассекречивать имена тех, кто войдет в его штаб на выборах, а лишь сказал, что хочет помощи от президента США Дональда Трампа.

"Мне надо встретиться с Трампом (смеется), поехать к нему в США и попросить у него помощи. Он пел мою песню, так что поможет", – добавил артист.

Между тем, эта новость буквально взорвала социальные сети, а сайт "Сегодня" отобрал наиболее яркие из комментариев.

Напомним, ранее Вакарчук в видеообращении рассказал о своих президентских амбициях. Музыкант заявил, что власть его не интересует, и он никогда не заявлял о своих планах стать президентом страны.

Как стало известно из опроса в конце апреля, во второй тур президентских выборов прошли бы Порошенко и Тимошенко. Именно нынешний президент и лидер "Батькивщины", согласно общественному мнению, являются фаворитами в президентской гонке.