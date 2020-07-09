В Украине стартует неожиданная реформа: хотят разрешить забастовки

Многие ли из нас знают, чем занимаются профсоюзы? Многие ли могут сказать, что получили какие-то блага или преимущества от членства в профсоюзе? В одном из недавних исследований, проведенных Национальным институтом стратегических исследований, говорится, что больше половины украинцев – 57,7% – не доверяют профсоюзам (доверяют 23,1%). А также о том, что большинство украинцев даже не рассматривают профсоюзы как инструмент защиты собственных интересов во взаимодействии с работодателями. И это недоверие (наряду с трудовой миграцией) – одна из причин сокращения численности членов профсоюзов в последние годы.

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В то же время в западных странах профсоюзы – серьезная и влиятельная общественная сила. "Формирование влиятельных профсоюзов, способных эффективно защищать интересы работников, является неотъемлемым атрибутом цивилизованного государства. Именно профсоюзы являются самой активной общественной силой в обеспечении благоприятных условий труда, полной и продуктивной занятости трудоспособных, их отдыха, достойного уровня социальной защиты, преодоления и недопущения любых форм дискриминации в труде и его оплате", – говорится в аналитической записке по результатам исследования.

Сегодня в Украине готовится масштабная реформа профсоюзов. Об этом рассказала на встрече с журналистами глава парламентского Комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

Эта реформа задумана как одна из составляющих реформы социальной сферы. Новации, которые касаются профсоюзов, должны помочь решить сразу несколько важных социальных вопросов. Например, реорганизовать фонды социального страхования. Провести ревизию имущества профсоюзов (гостиниц, здравниц и др.). Да и в принципе переориентировать работу профсоюзов, чтобы они не только раздавали путевки социально незащищенным категориям работников, но и начали защищать интересы всех трудящихся перед работодателями, как это делается за рубежом. В том числе, организуя забастовки. Чтобы в обществе начался настоящий социальный диалог между работодателями и профсоюзами о размере зарплат и социальных благах для наемных работников. И это далеко не полный перечень новшеств, которые может принести реформа профсоюзов.

"Задача этих новшеств – упорядочить систему, которая создана для того, чтобы защищать нас как наемных работников. Эта система, к сожалению, не очень искренне и не очень эффективно защищала нас все эти годы", – объясняет Галина Третьякова, одна из инициаторов реформы.

В Верховной Раде зарегистрировано уже 7 законопроектов, касающихся реформы профсоюзного движения. Некоторые из них уже рассмотрены в первом чтении, другие находятся на согласовании или обсуждении. Но все эти проекты объединяет одно: сами профсоюзы выступают категорически против каждого из них и в целом против реформы в том виде, в котором она задумана. Сайт "Сегодня" разбирался, что намерена поменять власть и почему профсоюзы против.

Какие профсоюзы достойны говорить от имени работников

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Вероятно, немногие знают о том, что одна из важных функций профсоюзов – участие в управлении фондами социального страхования. Решения, касающиеся средств фонда соцстрахования по временной утрате работоспособности (из которого оплачиваются больничные, декретные и т.д.), фонда страхования от безработицы (из него выплачивается помощь по безработице) и фонда от несчастных случаев на производстве, сегодня принимаются правлением этих фондов, куда входят на паритетных началах (то есть поровну от каждой стороны) представители профсоюзов, представители организаций работодателей и представители правительства. Также представители профсоюзов участвуют в заседаниях Кабмина в качестве представителей работающих людей.

Но далеко не каждый профсоюз и не каждый работодатель может принимать участие в управлении этими фондами и в заседаниях правительства. Чтобы получить туда доступ, профсоюз или организация работодателей должны получить статус "репрезентативной". C 2012 года этот статус присваивает Национальная служба посредничества и примирения – НСПП (о которой тоже наверняка мало кто слышал).

"Тот, кто покажет наибольшее количество людей, получит этот статус. А получивший статус будет управлять двумя фондами и, кроме того, будет принимать участие при принятии законодательных актов и фактически монополизирует отношения с властью в диалоге насчет принятия нормативно-правовых актов… У нас появилось много молодых профсоюзов, которые действительно защищают интересы наемных работников, и они в этот процесс социального диалога не могут войти", – говорит Галина Третьякова.

По мнению представителей власти, подсчеты относительно членов профсоюзов в Украине могут быть завышены.

"Сколько людей находится в профсоюзах? Я спрашивала трижды, и три раза мне давали разные цифры. По последней цифре, профсоюзы говорят, что представительская сторона профсоюзов включает где-то 4 млн наемных работников. Думаю, это завышенная величина. Европейская практика охвата профсоюзами наемных работников падает и сейчас находится где-то на уровне 19-20%. Если у нас действительно 4 млн объединяются профсоюзами, это, получается, до 40% рабочей силы. Всего у нас работают около 10,5 млн как наемные работники и 1,7 млн – ФЛП или СПД", – говорит Галина Третьякова.

Законопроект №2332 предлагает передать право устанавливать репрезентативность Министерству юстиции Украины, поскольку, как говорится в объяснительной записке к законопроекту, "НСПП не обладает инструментами и полномочиями для осуществления проверки на соответствие критериям репрезентативности". В то же время Минюст благодаря своим реестрам и территориальным подразделениям может делать это чуть ли не в автоматическом режиме, говорится в документе.

Галина Третьякова не скрывает: это только первый шаг в реформировании системы.

"Я бы очень хотела, чтобы у нас через некоторое время появился законопроект о том, чтобы репрезентативность определялась, как это делает Дания. Они считают, сколько социальных взносов платят участники профсоюзов или работодатели, и тройка или пятерка лидеров становятся репрезентативными. Если произошла реорганизация и кто-то стал крупнее, автоматически происходит смена репрезентативности. Передача функций Минюсту – первый шаг к такой системе", – говорит она.

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Представители профсоюзов, напротив, считают, что НСПП – независимая организация, а в незаангажированности Минюста сомневаются.

"Мы не боимся прохождения репрезентативности. Главное, чтоб это происходило объективно, на основании критериев, признанных не только в Украине, но и в мире. Мы считаем, что определять репрезентативность должен независимый орган, а не одно из министерств, которые являются структурами исполнительной власти. А после передачи этой функции Минюсту может быть предвзятое отношение и попытки фальсифицировать результаты репрезентативности", – говорит глава одного из признанных репрезентативным профсоюзов – председатель Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой.

Григорий Осовой также считает, что нужно активизировать работу Национальной социально-экономической рады – еще одного малопонятного широкому кругу украинцев органа, который, как и Национальная служба посредничества и примирения, должен заниматься решением вопросов, связанных с работой и социальными благами (вести социальный диалог) и в который также входят практически те же профсоюзы, работодатели и правительство.

Еще один "профсоюзный" законопроект, №3204, по словам Галины Третьяковой, устраняет существующую дискриминацию относительно новых и небольших профсоюзов.

"Этот законопроект позволит привлекать к составлению общественного договора небольшие профсоюзы. Когда какой-то коллектив начинает расслаиваться, люди могут объединяться в разные профсоюзы. Сегодня маленькие, молодые профсоюзы не могут войти в процедуру заключения коллективного договора, не могут добиться большей зарплаты или большего отпуска, других дополнительных благ. Этот законопроект устраняет эту монополию и дает возможность маленьким профсоюзам войти в это движение", – комментирует Галина Третьякова.

Кто платит, тот и "заказывает музыку"

Два законопроекта из "профсоюзного" пакета предлагают изменить соотношение сторон в управлении фондами социального страхования, усилив позиции правительства. Как уже отмечалось, сейчас управление происходит на паритетных началах. В правление входят по 7 представителей профсоюзов, работодателей и Кабмина. Законопроект № 2275 предлагает, чтобы в правление Фонда общеобязательного государственного страхования (где объединены фонд по утрате трудоспособности и фонд страхования от несчастных случаев на производстве) входили 10 представителей правительства и по 4 представителя профсоюзов и организаций работодателей. Законопроект №3115 предлагает, чтобы в правление Фонда помощи по безработице входили 8 представителей от государства и по 3 представителя от застрахованных лиц и работодателей.

Логика инициаторов таких изменений проста: поскольку государство сейчас больше, чем на половину, дотирует фонды соцстраха, то и право решающего голоса должно оставаться за ним.

"Чтобы профинансировать расходы по всем трем фондам – безработицы, социального страхования и Пенсионному – нужно иметь больше денег, чем мы собираем. То есть покрыть все расходы за счет единого социального взноса невозможно. Это означает, что страховая система в Украине не работает. Причем раньше Кабмин искусственно перераспределял средства, делая Пенсионный фонд убыточным, а фонд соцстрахования и страхования по безработице – профицитными. А так нельзя делить. При этом доля дотаций из государственного бюджета в эти фонды составляла в последние годы от 42% до 109%", – говорит Галина Третьякова.

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В рамках социальной реформы власть намерена реорганизовать фонды социального страхования, создав единое Национальное страховое агентство (см. схему ниже).

/ Фото: Верховная Рада

"Нужно начинать с Фонда общеобязательного социального страхования и контролировать процесс реорганизации, перехода к формированию публичных финансов, их контролю и учету по цивилизованным европейским нормам. Но для того, чтобы сделать эту реорганизацию, нужно, чтобы люди в этих фондах были готовы к реорганизационным процессам и хотели этого. Пока что мы не видим этого. Государство, предоставляя из госбюджета такие суммы дотаций, сейчас имеет меньшую часть в управлении, чем другие субъекты, которые управляют этим фондом", – объясняет Галина Третьякова.

Упомянутые законопроекты также предлагают передать Кабинету министров полномочия назначать руководителя исполнительной дирекции Фонда. А еще – обязать руководство Фонда соцстраха и его подразделений подавать декларации, как это делают сейчас все госслужащие. Поскольку Фонд распоряжается существенными суммами – 29 млрд грн.

Профсоюзы выступают против нарушения паритета.

"Они фактически предлагают ослабить представительство двух сторон: тех, кто платит взносы, и тех, кто должен получать страховые выплаты, точнее, контролировать страховые выплаты. Сейчас управление фондом осуществляется на паритетной основе. И это является более-менее сбалансированной структурой, потому что там есть конфликт интересов. А они хотят фактически монополизировать принятие решений в этих фондах социального страхования. То есть фонды, которые созданы для работников, подпадают под единовластное управление государства. Почему это плохо? А вы доверяете, что чистота использования бюджетных средств будет обеспечиваться при той массовой коррупции, которая имеет место в стране? Мы в этом не уверены", – говорит Григорий Осовой.

Страховые средства приравняют к бюджетным

Законопроект №2743 предлагает включить средства от уплаты ЕСВ в государственный бюджет. Смысл этих изменений объясняет даже само название законопроекта – "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно эффективности использования средств социального страхования". По подсчетам, речь идет о сумме порядка 29 млрд грн. Сейчас эти деньги напрямую попадают в фонды соцстраха, и на них не распространяются механизмы контроля и учета, предусмотренные для бюджетных средств. Законопроект же, в частности, предлагает предоставить Счетной палате полномочия проводить финансовый аудит и аудит эффективности использования средств фондов социального и пенсионного страхования.

"Когда принимается бюджет, у нас, например, нет таких показателей как фонд оплаты труда всей страны. Сегодня в бюджете мы видим только строчку "Дотации пенсионного фонда". А из размера фонда оплаты труда вытекает 22% ЕСВ. И невозможно понять, сколько денег будет в системе социального страхования и сколько мы сможем выплатить по имеющимся обязательствам. Эти расчеты у нас отсутствуют. Хотя они есть в любой европейской стране. И, если мы задекларировали путь в Европу, мы должны были бы навести порядок в этих финансах", – говорит Галина Третьякова.

Кроме того, народный депутат считает, что на сегодняшний день движение страховых денег недостаточно контролируется.

"Без постановления Верховной Рады мы не смогли ввести аудит в эти фонды, и такой аудит носит не системный характер. Приравнивание этих денег к бюджетным приведет к тому, что депутаты наконец увидят при принятии бюджетного кодекса отдельную строчку в бюджете – финансирование фондов обязательного социального страхования", – говорит Галина Третьякова.

Профсоюзы возражают против включения ЕСВ в бюджет.

"Если эти средства попадут в госбюджет, мы с вами не найдем потом своих страховых выплат. Мы против огосударствления средств, которые предназначены целевым порядком на страхование работников. Мы за то, чтобы любые общественные деньги попадали тем, для кого они предназначены. Это принципиальная позиция профсоюзов, и тут мы не противоречим друг другу. Ни на площадках фонда социального страхования, ни на дебатах, которые проходят на площадках комитетов ВР или на переговорах с правительством. Но включать страховые средства в общий котел государственного бюджета… Где гарантия, что завтра президент или правительство не даст команду перебросить эти средства на строительство какого-то моста, потому что он упал во время наводнения? Или где-то дорогу надо подлатать, или еще что-то? И тогда пострадают те люди, для которых собирались эти взносы, для которых работодатель отчислял эти взносы. В советское время у нас не было социального страхования, был единый государственный бюджет, и государство полностью брало на себя функцию аккумулирования налогов, а потом из этих налогов шли выплаты на любые потребности, в т. ч. на пенсионное страхование. Мы пошли по европейскому пути, в 2000 году у нас была создана система общеобязательного государственного страхования. А теперь мы что, хотим к советской системе вернуться?" – говорит Григорий Осовой.

Что касается контроля за финансами, глава Федерации профсоюзов предлагает доверить эту функцию профсоюзам.

"Почему не доверить аудит общественному контролю, который, по факту, есть за профсоюзами? Зачем устранять эту контрольную функцию со стороны самих представителей застрахованных лиц? Профсоюзы являются представителями застрахованных лиц", – говорит Григорий Осовой.

Профсоюзные санатории и гостиницы хотят пересчитать и, возможно, продать

Законопроект №2681 серьезно меняет материальное положение профсоюзов. Во-первых, предлагается отменить обязательное финансирование профсоюзов в размере 0,3% от объема фонда оплаты труда. Это связано с планами власти активизировать создание новых, молодых и немногочисленных профсоюзов. Если для каждого из них работодатель будет отчислять по 0,3% фонда заработной платы, вместе это может существенно увеличить налоговую нагрузку на него.

Во-вторых, планируется провести ревизию имущества профсоюзов, в первую очередь – недвижимости. Помимо того, законопроект предлагает забрать у профсоюзов целый ряд полномочий. Например, право проверять заведения обслуживания, проверять счета оплаты труда, проверять банковские счета предприятия в случае задержки выплаты зарплаты и др. Также уменьшаются отдельные гарантии для работников, избранных в профсоюзные органы, а еще – обязательства работодателей создавать профсоюзам условия для их деятельности.

"Это, пожалуй, наиболее известный в профсоюзах законопроект. Он предполагает реституцию имущества, которое было передано профсоюзному движению еще в 1960 году. На сайте Верховной Рады есть приказ министерства здравоохранения УССР, в соответствии с которым более 4000 объектов были переданы в управление ВЦСПС. Не в собственность, обращаю внимание, а в управление. Никто никогда не делал полный аудит или инвентаризацию этого имущества. У Фонда госимущества были намерения сделать такую инвентаризацию, но она не состоялась. А за эти годы 4000 объектов превратились в 2000. Были созданы два акционерных общества – "Укрпрофздравница" и "Укрпрофтур", которым это имущество было передано в собственность внутренними документами Федерации профсоюзов Украины. А частично имущество вообще было передано частному сектору. По экспертным оценкам, стоимость этого имущества оценивается в 2 млрд долларов. Это гостиницы "Турист" в каждом городе, Дом профсоюзов на Майдане Незалежности, санаторно-курортные комплексы, в т. ч. комплекс "Куяльник", в отношении которого ведется борьба с захватами и передачей в собственность кому-то. Все это государственное имущество. И это означает, что, приватизировав это имущество, вернув в собственность Фонда госимущества, мы можем получить 2 млрд долларов дополнительных доходов в госбюджет, если продадим эти комплексы. Не обращаясь за кредитами к МВФ, к ЕБРР. У нас это имущество есть, оно просто присвоено структурой, которая не имела на него права", – считает Галина Третьякова.

Представители профсоюзного движения не согласны ни с такой реформой, ни с формулировками.

"Почему вдруг они должны вмешиваться в имущество общественных организаций, которое было действительно еще со времен советской системы? Профсоюзы являются собственниками этого имущества. У нас есть акты права собственности. И в 1997 году мы прошли все судебные цепочки, от первичного звена аж до Высшего арбитражного суда и Верховного суда, которые признали, что два АО – "Укрпрофтур" и "Укрпрофздравница" – это законно созданные субъекты предпринимательства, собственность на которые принадлежит профсоюзам. На основании чего утверждается, что мы незаконно владеем, если мы имеем сертификаты на право собственности? Это домыслы, и мы будем это опровергать. Если надо – и в судах", – говорит Григорий Осовой.

Кроме того, профсоюзы недовольны перспективами отмены отчисления работодателем 0,3%.

"Что это за нагрузка на работодателя – 0,3%? Когда-то у него было 42% нагрузки на соцстрах. С 2015 года размер расходов на социальное страхование снизился с почти 42% до 22%. Так что, бизнес теперь будет торговаться за 0,3%?" – задает риторический вопрос Григорий Осовой.

В Украине хотят внедрить практику забастовок и локаутов

Законопроект №2682 ставит задачей создать для работников такие условия, чтобы они могли без вмешательства государства, а с помощью профсоюзов добиваться повышения зарплат и улучшения условий труда. Из правового поля предлагается убрать процедуру коллективного трудового спора (конфликта), а взамен ввести стачечную процедуру. В частности, разрешить работникам транспорта бастовать – такое требование к Украине выдвинул раньше Европейский суд по правам человека.

"Чтобы уровень зарплат был такой, какой устроит работников, профсоюзы и работодатели должны договариваться между собой. Не с властью, а между собой. В цивилизованной стране, если профсоюзы не могут добиться выполнения своих условий, они организуют забастовки. Забастовка является силовым механизмом давления на работодателя. Подчеркну: не на правительство, не на Верховную Раду, не на Офис президента, потому что эти органы не являются работодателями, а Кабмин не является единственным работодателем в стране. Мы давно уже живем в рыночных условиях, и работодателей в частном секторе много. Мы внесем изменения в законы Украины, а их около 20, предоставив право профсоюзам проводить забастовки в 21 отрасли, где сегодня они запрещены", – объясняет идею законопроекта Галина Третьякова.

Сегодня в Украине забастовки не проводятся вообще. С одной стороны, по словам Галины Третьяковой, это объясняется умышленно усложненным законодательством, которое вынуждает предупреждать о забастовке чуть ли не за три месяца. А с другой – отсутствием в Украине практики забастовочных фондов.

"Когда бастует коллектив, кто-то этому коллективу должен обеспечивать компенсацию заработной платы. Обычно такие компенсации идут за счет забастовочных фондов. А забастовочные фонды формируются за счет 1%, которые отчисляет на профсоюзное движение каждый работник, который входит в профсоюз. Потому что, если стачечного фонда нет, то забастовка обречена на неудачу, ведь людям нужна заработная плата. К сожалению, у нас это не практикуется", – говорит глава комитета по соцполитике.

Профсоюзы возражают и против этого законопроекта. Однако апеллируют не к новым положениям о забастовках, а к локаутам.

"Принятие закона, который бы гарантировал динамическое использование такого инструмента борьбы за права работников как забастовки, является насущным и необходимым. Но что мы имеем в итоге? Да, первая часть констатирует, что забастовки можно будет проводить. Но одновременно, в противовес забастовкам, этот законопроект дает право работодателям объявлять локаут, который позволит прекращать работу предприятия и фактически лишать людей и работы, и заработка", – объясняет позицию Григорий Осовой.

Как сегодня пытаются защищать свои права наемные работники, смотрите в сюжете:

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