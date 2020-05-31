Только корабли и авиация: Украина и НАТО меняют план учений Sea Breeze

Несмотря на то, что президент разрешил впустить в Украину войска стран НАТО, нога иностранных военных не ступит на нашу землю. А все из-з того, что в связи с пандемией коронавируса был изменен план проведения учений Sea Breeze-2020 ("Си Бриз") – отменены сухопутные мероприятия и маневры пройдут только в море.

Об этом сообщил руководитель учений с украинской стороны капитан 1 ранга Алексей Доскато, передает АрмияInform.

Он рассказал, что от имени командующего ВМС Украины обратились к командованию 6-го флота США с предложением изменить формат "Си Бриз" в связи с пандемией коронавируса, на что получили понимание и согласие от американцев.

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"Поэтому нас в этом году ожидает так называемый бесконтактный "Си Бриз". Что это значит? Речь идет о том, что по плану учений полностью исключено береговую фазу, чтобы военнослужащие стран-партнеров и участников "Си Бриз" не контактировали между собой, а также, чтобы не разворачивать многонациональный штаб. Изменилось и количество стран-участниц, которые будут принимать участие в учениях. На сегодня их около 10", – сказал Доскато.

Он уточнил, что учения ограничатся только морскими маневрами при участии авиации: корабли будут встречаться в определенной точке рандеву и отрабатывать мероприятия без контакта личного состава. Корабли стран-партнеров будут заходить в украинские порты только при необходимости дозаправки без какого-либо контакта с гражданским населением.

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"Силы и средства, которые были определены для морской компоненты, пока остались без изменений. Также недавно подтвердила свое участие в морской фазе "Си Бриз" постоянная группа кораблей НАТО, которая в это время будет находиться в Черном море. И сегодня уже создано расписание учений, где она запланирована как участник", – подчеркнул украинский офицер.

Доскато добавил, что из-за изменения плана учений сократилась и продолжительность мероприятий – они будут проходить в июле только в течение недели.

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Sea Breeze – это ежегодные многонациональные маневры, которые проводятся с 1997 года. Кроме Украины, их организатором выступают США. В прошлом году они проходили в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

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