Только не сковородку: что украинцы покупают в подарок на 8 марта
Дам удивляют мишками из роз, ювелирной смолой и плойками
В пятницу страна отметит Международный женский день — мужчины уже сбиваются с ног в поисках подарка. Чем именно украинцы в этот день будут радовать своих женщин и во сколько обойдутся подарки, выяснили "Сегодня".
Как отмечают в маркетплейсе Prom.ua, с каждым годом народ на 8 Марта все меньше дарит сковородки, предпочитая удивлять женщин товарами для красоты (см. инфографику).
"В тренде — здоровый образ жизни, поэтому на смену кухонной технике пришли товары для красоты и здоровья, а также спортивные гаджеты", — рассказала нам глава маркетинга портала Татьяна Жицкая.
Она отмечает, что за год количество запросов на фитнес-браслеты и плойки выросло на 10—20%, а на косметику и вовсе на 400%! Растущий спрос на уход за собой подтверждают и специалисты площадки для продажи авторских изделий Crafta.ua:
"Перед 8 Марта заказы на косметику выросли в два раза. Покупают наборы со скрабами, мылом, увлажняющим пралине для душа и бомбочками для ванны с цветами по цене от 150 грн".
Популярность нынче набирают и медведи из роз (средняя стоимость — 500—600 грн), подарочные наборы сладостей (300—400 грн), маски для сна (60—80 грн) и сувенирные подушки с надписями (200—300 грн). При этом мужчины тратятся к женскому дню в два раза больше, чем сами женщины, отмечают в Prom.ua. Если у первых в предпраздничный период средний чек онлайн-покупки — 570 грн, то у вторых — 324 грн.
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Ручная работа
По данным Crafta.ua, перед женским днем больше половины заказов приходится на украшения ручной работы. В этом году особо востребованы броши, расшитые камнями и бисером в виде птиц и насекомых по цене около 450 грн. В фаворе также украшения из ценных пород дерева в сочетании с цветной ювелирной смолой. Пара сережек стоит 250—1800 грн, а кольцо — около 300 грн.
"Украшения из ювелирной смолы пользуются успехом среди украинок уже много лет. Но в этом году прозрачные изделия с цветами уступают по популярности тем, где смола сочетается с деревом. Для создания сережек берут деревянный брусок из венге или палисандра, помещают его в форму и заливают ювелирной смолой. Выглядит это так, словно дерево впаяно в цветное стекло", — поясняет руководитель Crafta.ua Ольга Костюк.
Цветы с доставкой
Народ готов тратиться и на доставку подарков — в основном курьеров просят отвезти цветы и сладости. По данным сервиса заказа услуг Kabanchik.ua, в среднем услуга обходится в 100—150 грн. При этом если на День влюбленных чаще всего отправляли розы, то к 8 Марта заказывают доставку лилий, крокусов и тюльпанов. Но наиболее популярный вариант — комнатные растения (нарциссы, крокусы или орхидеи).
Мини, макси, лодочки и комбинезоны
К празднику украинки старательно подбирают наряды — аналитики сервиса Shafa.ua отмечают, что в этом году в тренде очень короткие платья.
"Но как альтернативу мини некоторые выбирают максимально длинные — по щиколотку или в пол", — добавляют эксперты.
Такой праздничный наряд в среднем стоит 300 грн. В топе поисковых запросов перед 8 Марта оказались и комбинезоны. В среднем комбинезоны покупают за 280 грн, предпочитая, чтобы они были сшиты из полиэстера или хлопковой ткани.
А вот красивую и удобную весеннюю обувку дамочки разметают с прилавков даже охотней, чем в преддверии Нового года.
"Чаще всего ищут туфли. Самый распространенный выбор — классические лодочки на среднем каблуке (высотой до 9 см). Покупают их в среднем за 320 грн", — рассказала нам специалист по коммуникациям Shafa.ua Мария Григорьева.
При этом не забывают украинки и о повседневном луке, просматривая в интернете варианты кроссовок и легинсов.
"И, как всегда, весной покупают женские сумки, платья и легкие куртки", — отмечает глава маркетинга Prom.ua Татьяна Жицкая.
Напомним, ранее синоптики предупредили о природном катаклизме на 8 марта. В Киевской области в ночь на 8 марта синоптики передают сильнейший ветер – местами порывы 15-20 м/с.
А еще журналисты "Сегодня" выяснили, что нельзя дарить на 8 Марта. В топ самых бесполезных подарков вошли мягкие игрушки и дешевая бижутерия.
Также стоит учитывать что, ранее стало известно, кого будут наказывать за уничтожение краснокнижных первоцветов, которые массово продают 8 марта. Попасть под суд можно не только за продажу, но и за покупку первоцветов.
А в Винницкой области объявили охоту на торговцев подснежниками. Двоих местных жителей уже наказали: за уничтоженные краснокнижные цветы они должны заплатить по 4 тысячи гривен за каждый.
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