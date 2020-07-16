Только треть детей вакцинированы: украинские медики предупредили об опасности

В Украине ухудшается ситуация с вакцинацией. По состоянию на 1 июня 2020 года только 28,3% детей в возрасте до одного года вакцинировали против кори, паротита и краснухи (КПК). Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья.

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По расчетам нынешней тенденции за пять месяцев, до конца текущего года охват прививками достигнет лишь 67,9%. Это недостаточно для формирования коллективного иммунитета – необходимы 95%.

Для сравнения, за пять месяцев 2019 года прививки сделали 41,9% годовалых детей. В прошлом году указанный темп вакцинации КПК позволил достичь 93,2%.

"Подчеркиваем! Вакцинация во время пандемии COVID-19 является безопасной. Любые прерывания плановой иммунизации даже на короткий период приведут к повышению вероятности вспышек вакциноуправляемых инфекций", – подчеркнули в ЦОС.

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Напомним, ранее медики предупреждали, что Украине угрожала вспышка дифтерии – с таким диагнозом за две недели было госпитализировано два десятка человек.

Также мы рассказывали, что из-за карантина медики отказывались вакцинировать детей, хотя в ВОЗ неоднократно говорили, что запрета на плановые прививки во время карантина нет.

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