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Утонули более ста человек: страшная статистика гибели на воде за полмесяца

12 июня, 16:36

Только в течение минувших суток на водоемах страны утонули 10 граждан

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве.

Купальный сезон в разгаре, а значит и количество несчастных случаев на воде почти ежедневно пугает неутешительной статистикой.

Так, только в течение минувших суток на водоемах страны утонуло 10 граждан. В то же время, с начала июня вода унесла жизни уже более сотни человек, передают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели отмечают, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и ​​купание в нетрезвом состоянии.

Поэтому, чтобы уменьшить показатели гибели на водных объектах, специалисты Службы спасения патрулируют места отдыха у воды, а также ежедневно проводят информационно-разъяснительную работу с гражданами по так, чтобы уменьшить показатели гибели на водных объектах во время отдыха.

Напомним, что в связис погодными условиями на территории Украины объявлен высокий и чрезвычайный уровни пожарной опасности. В ГСЧС попросили не разжигать костры в лесах.

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Тег утонули, пожарная опасность

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