Томосу ПЦУ – один год: Епифаний объяснил важность автокефалии

Фото: пресс-служба ПЦУ

Предоставление украинской церкви томоса об автокефалии представляет особую ценность, поскольку подтверждает оправданность многовекового стремления Украины к своей церковной независимости.

Об этом по случаю первой годовщины такого исторического события 6 января заявил на своей странице в Facebook предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

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"Почему для нас получение Томоса так важно? Потому что наши многовековые стремления церковной независимости – это не просто слова, а доказанный исторический факт, который наконец получил всеправославное и мировое признание", – констатировал он.

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По словам Епифания, значимость и масштабность этого события должны быть понятны всем современникам.

"Мы с вами, в свою очередь, не просто участники, мы соавторы новой эпохи в истории нашей Церкви, о которой мечтали и молили Бога много поколений украинцев", – добавил митрополит.

Он отметил, что с момента провозглашения автокефалии украинской церкви у нее значительно выросло количество приходов, а также ее признали и другие поместные церкви.

"Вновь и вновь повторяем призыв к единению ко всем нашим братьям и сестрам, кто еще сомневается относительно будущего пути для Украинской православной церкви: двери поместной церкви и наши сердца открыты для вас", – резюмировал Епифаний, призвав оставить в прошлом то, что разделяло украинцев, и работать совместно на благо православия и Украины.

Напомним, посольство США в Украине уже поздравило Православную церковь Украины с первой годовщиной получения томоса об автокефалии.

Кроме того, по этому поводу в патриаршем храме на Фанаре в Стамбуле 5 января состоялась божественная литургия, которую провел Вселенский патриарх Варфоломей. Он заявил, что не ПЦУ виновна в расколе православного мира, а Русская церковь и ее патриарх Кирилл.

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