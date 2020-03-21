ТОП-12 фейков о коронавирусе: в Минзраве Италии рассказали, чему нельзя верить

Сейчас в интернете и социальных сетях распространяются многочисленные фальшивые новости, которые ведут к неправильному и неэффективному поведению в условиях распространения нового коронавируса.
Министерство здравоохранения Италии подготовило список из главных фейков о COVID-19
- Фейк: Противовирусные препараты предотвращают появление новой коронавирусной инфекции
На самом деле: Нет доказательств их профилактического действия
- Фейк: Парацетамол лечит новую коронавирусную инфекцию
На самом деле: Парацетамол обладает жаропонижающим действием и поэтому очень полезен в случае высокой температуры, но не излечивает новую коронавирусную инфекцию
- Фейк: Чеснок может помочь предотвратить новую коронавирусную инфекцию
На самом деле: Чеснок – это пища с некоторыми антимикробными свойствами, но нет доказательств профилактического действия против нового коронавируса
- Фейк: Обильное питье вымывает вирус из дыхательных путей и выталкивает его в желудок, где он разрушается кислотой
На самом деле: Вода не смывает вирус и не используется для предотвращения заражения
- Фейк: Употребление в пищу большого количества апельсинов и лимонов предотвращает заражение, поскольку витамин С обладает защитным действием против нового коронавируса.
На самомо деле: Нет научных доказательств, подтверждающих действие витамина С на вирус
- Фейк: Много белка повышает эффективность иммунной системы
На самом деле: Нет никаких доказательств того, что превышение нормальной рекомендуемой суточной дозы белка (0,8 г на кг массы тела, если тяжелые физические нагрузки не выполняются) приносит пользу иммунной системе.
- Фейк: Антибиотики предотвращают новую коронавирусную инфекцию
На самом деле: Антибиотики не влияют на вирусы и, следовательно, на коронавирус
- Фейк: Вирус Sars-CoV-2 летит по воздуху до 5 метров
На самом деле: это научно не доказано
- Фейк: Питьевая вода или горячие напитки убивают вирус
На самом деле: Вирус способен сопротивляться и размножаться при температуре тела около 37 °.
- Фейк: Новый коронавирус может передаваться через укусы комаров
На самом деле: Новый коронавирус – это респираторный вирус, который в основном распространяется через капли, образующиеся при кашле или чихании зараженного человека, или через капли слюны или выделения из носа.
- Фейк: Регулярное промывание носа физиологическим раствором может помочь предотвратить новую коронавирусную инфекцию.
На самом деле: Нет никаких доказательств того, что регулярное полоскание носа физиологическим раствором защищает людей от новых коронавирусных инфекций
- Фейк: Ультрафиолетовая лампа может убить новый коронавирус
На самом деле: Ультрафиолетовые лампы не должны использоваться для стерилизации рук или других участков кожи, так как ультрафиолетовое излучение может вызвать раздражение
Во избежание ложных и опасных новостей о здоровье рекомендуется искать информацию о новом коронавирусе и вызываемом им заболевании, определенном ВОЗ Covid-19, из официальных и уполномоченных источников.
Напомним, из-за коронавируса в Украине резко подорожали лимоны. Эксперты говорят, что цены на циторусовые начали очень быстро расти сразу после объявления карантина. Ранее эксперты также отмечали, что с середины марта стремительно начали расти цены на лук, всего за три дня повысившись в 1,5 раза.
Сайт "Сегодня" также разбирался, как вырастут цены и упадут доходы украинцев в условиях пандемии коронавируса. В целом эксперты советуют позаботиться о денежной "подушке безопасности":
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк