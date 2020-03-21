ТОП-12 фейков о коронавирусе: в Минзраве Италии рассказали, чему нельзя верить

Вранчи развенчали мифы о действенности апельсинов, чеснока и ультрафиолетовой лампы

Сейчас в интернете и социальных сетях распространяются многочисленные фальшивые новости, которые ведут к неправильному и неэффективному поведению в условиях распространения нового коронавируса.

Министерство здравоохранения Италии подготовило список из главных фейков о COVID-19

Фейк: Противовирусные препараты предотвращают появление новой коронавирусной инфекции

На самом деле: Нет доказательств их профилактического действия

Фейк: Парацетамол лечит новую коронавирусную инфекцию

На самом деле: Парацетамол обладает жаропонижающим действием и поэтому очень полезен в случае высокой температуры, но не излечивает новую коронавирусную инфекцию

Фейк: Чеснок может помочь предотвратить новую коронавирусную инфекцию

На самом деле: Чеснок – это пища с некоторыми антимикробными свойствами, но нет доказательств профилактического действия против нового коронавируса

Фейк: Обильное питье вымывает вирус из дыхательных путей и выталкивает его в желудок, где он разрушается кислотой

На самом деле: Вода не смывает вирус и не используется для предотвращения заражения

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Фейк: Употребление в пищу большого количества апельсинов и лимонов предотвращает заражение, поскольку витамин С обладает защитным действием против нового коронавируса.

На самомо деле: Нет научных доказательств, подтверждающих действие витамина С на вирус

Фейк: Много белка повышает эффективность иммунной системы

На самом деле: Нет никаких доказательств того, что превышение нормальной рекомендуемой суточной дозы белка (0,8 г на кг массы тела, если тяжелые физические нагрузки не выполняются) приносит пользу иммунной системе.

Фейк: Антибиотики предотвращают новую коронавирусную инфекцию

На самом деле: Антибиотики не влияют на вирусы и, следовательно, на коронавирус

В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент

Фейк: Вирус Sars-CoV-2 летит по воздуху до 5 метров

На самом деле: это научно не доказано

Фейк: Питьевая вода или горячие напитки убивают вирус

На самом деле: Вирус способен сопротивляться и размножаться при температуре тела около 37 °.

Фейк: Новый коронавирус может передаваться через укусы комаров

На самом деле: Новый коронавирус – это респираторный вирус, который в основном распространяется через капли, образующиеся при кашле или чихании зараженного человека, или через капли слюны или выделения из носа.

Фейк: Регулярное промывание носа физиологическим раствором может помочь предотвратить новую коронавирусную инфекцию.

На самом деле: Нет никаких доказательств того, что регулярное полоскание носа физиологическим раствором защищает людей от новых коронавирусных инфекций

Фейк: Ультрафиолетовая лампа может убить новый коронавирус

На самом деле: Ультрафиолетовые лампы не должны использоваться для стерилизации рук или других участков кожи, так как ультрафиолетовое излучение может вызвать раздражение

Во избежание ложных и опасных новостей о здоровье рекомендуется искать информацию о новом коронавирусе и вызываемом им заболевании, определенном ВОЗ Covid-19, из официальных и уполномоченных источников.

Напомним, из-за коронавируса в Украине резко подорожали лимоны. Эксперты говорят, что цены на циторусовые начали очень быстро расти сразу после объявления карантина. Ранее эксперты также отмечали, что с середины марта стремительно начали расти цены на лук, всего за три дня повысившись в 1,5 раза.

Сайт "Сегодня" также разбирался, как вырастут цены и упадут доходы украинцев в условиях пандемии коронавируса. В целом эксперты советуют позаботиться о денежной "подушке безопасности":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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