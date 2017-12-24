ТОП-3 главных событий уходящего года

Сегодня, 23:06

На Интернет-портале Сегодня.ua всю неделю продолжался соцопрос


Год выдался щедрым на события. Какие из них особо повлияли на страну? Ответ на этот вопрос журналисты традиционно искали вместе с украинцами. На Интернет-портале Сегодня.ua всю неделю продолжался соцопрос.

Итак, что же можно считать событием года? Вот призовая тройка.

На третьем месте – прошедший весной в Киеве международный песенный конкурс Евровидение. На втором – безвизовый режим. Он вступил в силу летом, и его уже испытали на себе тысячи украинцев. И событие, которое вот-вот должно произойти. По мнению не экспертов, а обычных людей, именно договоренность об обмене "всех на всех" оказалась самой важной. Возможно, потому, что такой обмен – предвестник мира. Напомню, представители трехсторонней контактной группы в Минске рассчитывают, что это произойдет если не до Нового года, то до Рождества.

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Ранее вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу (ТКГ) Ирина Геращенко, выступая 20 декабря в украинском парламенте, заявила о большой угрозе срыва обмена пленными, в результате которого из плена боевиков ОРДЛО должны быть освобождены 74 украинца.

Напомним, ранее полномочный представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов говорил, когда может состояться обмен пленными. По его словам, обмен может состояться до новогодних и рождественских праздников, что станет важным решением по выполнению Минских соглашений.

В свою очередь, спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик отмечал, что точной даты обмена заложников не определили.
Евровидение, соцопрос, обмен, события, безвизовый режим, пленные
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"Сегодня"

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