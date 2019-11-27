ТОП-5 советов эффективного шопинга в Черную пятницу

Истинные шопоголики уже составили список покупок, рассчитали бюджет и готовятся покорять торговые центры и онлайн-магазины. Менее опытным покупателям в этот день будет сложнее. Изобилие акционных товаров, толпа, яркие вывески, призывы "зайди, попробуй, купи" – сбивают с толку и заставляют совершать покупки необдуманно. Как в такой суматохе удержаться от импульсивных покупок и не потратить все деньги на совершенно ненужные вещи?

ТОП-5 советов эффективного шопинга

Специалисты по маркетингу сервиса онлайн-кредитования MyCredit поделились советами эффективного шопинга, которые уберегут вас от чрезмерных трат в Черную пятницу.

Совет 1. Планируйте покупки заранее

Перед походом в торговый центр четко определитесь, что вы собираетесь купить и составьте список покупок. Если намечается масштабный шопинг – список лучше отсортировать по разделам: "одежда", "техника", "косметика", "бытовые принадлежности", "другое". Так, вы будете знать, какие магазины нужно посетить в обязательном порядке, а какие можно смело проходить мимо.

Если же вы не знаете, что именно вам необходимо, и рассчитываете определиться на месте – Черная пятница не лучший вариант для шопинга. В толпе и огромных очередях не будет возможности принять взвешенное решение, и вы рискуете купить ненужную вещь только потому, что на нее была скидка.

Совет 2. Изучите акционные предложения до старта распродажи

В идеале, полезно пройтись по магазинам за пару дней до Черной пятницы. Изучить ассортимент, выписать цены, лучше всего – сфотографировать понравившиеся вещи с ценником. Так, в день распродажи вы точно будете знать, не изменился ли внезапно ассортимент, и есть ли реальная скидка на конкретные товары.

Кроме того, крупные торговые сети и онлайн-магазины заблаговременно публикуют информацию о предстоящих скидках на сайте, делают sms и email-рассылки с подборкой акционных товаров. Так что не спешите удалять рекламные сообщения и чистить почту – перед Черной пятницей там действительно можно найти полезную информацию.

Совет 3. Возьмите с собой ограниченную сумму денег

Если предыдущие пункты выполнены и у вас есть список покупок с приблизительной стоимостью каждого товара – рассчитать ориентировочный бюджет будет несложно. В качестве подстраховки добавьте к нему 10% и возьмите с собой сумму, которая получилась. Хорошо, если вы привыкли к безналичному расчету – некоторые магазины дают дополнительную скидку за оплату картой. Кроме того, сможете сэкономить за счет кэшбэка, если он предусмотрен вашим банком. Но не забывайте про бюджет – отправляясь за покупками лучше оставить на карте столько денег, сколько запланировали потратить.

Совет 4. Внимательно осматривайте товары перед покупкой

Некоторые бренды масс-маркета отдельно отшивают вещи для распродажи. На первый взгляд, это то самое платье из новой коллекции, которое вы присмотрели задолго до Черной пятницы. Но если присмотреться – увидите неровные швы, торчащие нитки и некачественную фурнитуру. Поэтому очень важно тщательно осматривать каждую вещь и оплачивать ее только после того, как убедились в ее качестве и оригинальности.

Совет 5. Сохраняйте спокойствие

Неорганизованная толпа может вывести из равновесия даже самых заядлых шопоголиков. Поэтому перед походом в магазин важно расслабиться: выпейте вкусный чай, послушайте классическую музыку или прочитайте пару страниц интересной книги. Очень важно перекусить перед шопингом – на голодный желудок мы становимся более раздражительными и нетерпеливыми. Перед входом в торговый центр еще раз просмотрите список покупок, наметьте маршрут и четко следуйте ему. Не позволяйте толпе увести вас за собой, помните про бюджет и цените свое время.

Где взять деньги на покупки в Черную пятницу?

Списки составлены, маршрут намечен, бюджет рассчитан – все готово к тому, чтобы шопинг прошел удачно и эффективно. Но что делать, если Черная пятница 29 ноября, а зарплату ждать не раньше начала декабря? Важно знать, где найти деньги до зарплаты, чтобы не пропустить главную распродажу года.

В такой ситуации на помощь придет сервис онлайн-кредитования MyCredit. Вам не придется никуда ехать, стоять в очереди и долго ждать решения по кредиту. Для подачи заявки понадобится только паспорт, ИНН, банковская карта и телефон с доступом к интернету. Работа с сервисом займет не больше 15 минут вашего времени и деньги на карту будут зачислены мгновенно после одобрения заявки.

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Директор по маркетингу MyCredit Серафима Нехода комментирует запуск акции так:

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Директор сервиса MyCredit Дмитрий Стензя отметил:

"Интересные акции и значимые подарки – это наш способ отблагодарить клиентов за их выбор и поддержку. В этот раз мы дарим нашим клиентам деньги на оплату процентов в сервисе. Надеемся, это поможет снизить финансовую нагрузку на бюджет и укрепить доверительные отношения между нами".

Черная пятница – удар по кошельку или способ сэкономить?

Впереди новогодние праздники, а значит – грядет подорожание. Поэтому если подходить к шопингу с умом, Черная пятница – отличный вариант приобрести все необходимое по выгодной цене. Конечно, можно дождаться зарплату и отправиться за покупками позже. Но если есть шанс сэкономить перед праздниками, почему бы им не воспользоваться?

С MyCredit вы получите деньги на шопинг буквально в несколько кликов мышкой и главная распродажа года не пройдет мимо вас.

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