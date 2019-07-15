Топ-чиновница Госпродпотребслужбы попалась на взятке
Начальницу отдела административной практики ведомства арестовали на горячем
Правоохранительные органы Киева задержали за взяточничество высокопоставленную работницу Госпродпотребслужбы столицы, в которой ранее сообщили о нарушениях в точках продажи уличной еды в Киеве.
Заместитель начальника управления аналитически-организационного обеспечения – начальник отдела административной практики столичного управления ведомства была задержана на "горячем" - при получении взятки в размере 1,5 тыс долларов, сообщили в пресс-службе киевской прокуратуры.
"Указанные средства злоумышленница требовала и получила от гражданина за получение эксплуатационного разрешения для осуществления деятельности, связанной с производством и/или хранением пищевых продуктов животного происхождения", – отметили в ведомстве.
Злоумышленницу задержали и сейчас решают вопрос об объявлении ей о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ("Получение должностным лицом неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством") и избрании меры пресечения.
Соответствующая статья предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее в этом месяце за взятку также был задержан ведущий специалист отдела фитосанитарных мер на границе ГУ Госпродпотребслужбы – мужчина требовал 7 тысяч гривен неправомерной выгоды.
Кроме того, как мы уже писали, за взятку на Закарпатье также был задержан начальник Виноградовского межрайонного управления Государственного агентства водных ресурсов.
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