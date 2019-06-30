ТОП лучших пляжей Украины: где можно искупаться без опасений и с комфортом

Сразу 16 украинских пляжей отметили "Голубым флагом": на Киевщине, у Черного моря и в Днепре

Юг. На Одесчине сразу шесть пляжей наградили «Флагом».

Купальный сезон в разгаре — в такую жару все больше народа перебирается поближе к водоемам в надежде освежиться, загореть и просто поплавать. В пик всеобщего паломничества к воде "Сегодня" выяснили, какие из пляжей

самые безопасные и надежные.

На два больше

В этом году сразу над 16 пляжами Украины будет развеваться "Голубой флаг" — это означает, что эти места были признаны некоммерческим Фондом экологического образования (FEE) лучшими из лучших в мире. "Флаг" выдается только на сезон, а в следующем за звание лучшего купального места снова нужно бороться: для участия в программе FEE владельцам пляжей нужно отправить заявку и выполнить все требования фонда. В этом году с этим справились 4559 пляжей мира. Больше всего в Испании — 566 знаков. В Украине количество "Флагов" растет с каждым годом: в 2017-м их было всего 10, прошлым летом — 14, а в этом — уже 16.

Без мусора и с зонтами

Лидерство у Киевщины — 8 пляжей: "Венеция", "Молодежный", "Детский", Olmeca Beach, "Галера" в Галерном заливе, "Золотой" в Гидропарке, "Радуга" на Никольской слободке и пляж жилмассива "Пуща-Водица".

На Одесчине лучшими признали шесть зон: Центральный городской пляж Черноморска, Zanzibar, SanDali на Фонтанке, комплексы "Причал №1" и Caletоn, а также пляж Ruta Family в Затоке. "Голубой флаг" в этом году получили пляж Good Zone в Днепре и Массандровский пляж в оккупированной Ялте.

Как отмечают на сайте FEE, пляжи регулярно проверяются сотрудниками ГСЧС и работниками лабораторий при Минздраве, их ежедневно очищают от мусора и постоянно мониторят спасатели. На многих есть раздевалки, душевые, лежаки и зонтики, а часть из них даже приспособлены для людей с ограниченными возможностями и включают в себя медпункт.

Между тем, как рассказывали ранее "Сегодня", в Одесской области неизвестные залили один из пляжей бетоном.

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