ТОП самых громких криминальных случаев с участием полицейских за прошедшую неделю

Полицейского, сбившего людей прямо на пешеходном переходе в Броварах, уволили. Лейтенант был навеселе и даже не попытался затормозить. Впрочем, это совсем не единственный инцидент с участием правоохранителей. Только за последнюю неделю полицейских ловили на кражах, стрельбе и взятках. Мы собрали самые громкие случаи.

На бешеной скорости броварской водитель даже не попытался затормозить перед зеброй и снес двух мужчин. Один погиб на месте, второй был доставлен в больницу. Нарушителя остановили другие автомобилисты. Оказалось, что он – один из руководителей полиции личного назначения в Киевской области. Ехал на собственной машине и был нетрезв. Дальнейшую судьбу полицейского определит суд.

В Ивано-Франковской области руководителя отдела полиции поймали на взятке. Требовал деньги за возвращение арестованного автомобиля. Свою помощь в решении вопроса оценил в 1400 долларов. Место встречи для передачи вознаграждения назначил прямо перед райотделом.

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В Одессе полицейские обокрали Украинское общество слепых. Во время обысков в компании, где работают незрячие люди, следователи украли еду и канцелярские принадлежности. Все это сняла камера видеонаблюдения. Правоохранители, девушка и двое парней заметили объектив, когда напихали в сумки и карманы все, что им понравилось. Личности следователей установили, их отстранили от работы.

На два месяца оставили под стражей патрульного, который ранил пассажира. В полтавскую полицию поступило сообщение о якобы пьяных за рулем. Правоохранители пытались задержать компанию парней. Полицейский трижды выстрелил по машине и ранил одного из пассажиров. Тот сейчас в больнице. Сейчас следствие устанавливает, превышал ли коп полномочия.

Но украинские полицейские "светятся" не только в скандальных и криминальных случаях. Очень часто они совершают поступки, после которых действительно хочется гордиться правоохранителями. Напомним, ранее новости "Сегодня" составили ТОП самых громких героических поступков полицейских Украины.

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