ТОП самых опасных вакансий в Украине: чем заманивают мошенники

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Украинки пошли работать в модельное агентство, а попали в сексуальное рабство. В Польше правоохранители недавно задержали целый притон, девушек обманом вывезли из страны. Но есть и те вакансии, где обещают золотые горы и ехать никуда не надо. Хоть дома работай. А в итоге работодатели кидают на деньги и обдирают до копейки. Мы создали рейтинг таких опасных вакансий.

Хочешь зарабатывать? Плати деньги! В интернете куча обманных вакансий с подозрительно хорошими условиями. В топе онлайн-преподаватель английского. Вам обещают: работать дома, зарабатывать тысячу долларов. Только одно "но" сначала пройдите обязательные курсы и получите сертификат. Конечно, не бесплатно. И неважно, знаете вы английский или нет – такие условия.

Руслан Болгов, эксперт по безопасности:

"Если от вас требуют какой-либо первый взнос – это лохотрон. В итоге, те деньги, которые вы перевели – вы их лишаетесь и ничего не получаете взамен".

По схожей формуле работают аферисты, предлагая вакансии "сортировщиков". Например, кофе или зерна. Схема такова: сначала эту продукцию покупаете, сортируете, отдаете и потом получаете вдвое большую сумму.

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Есть и совсем ненадежные вакансии, где ваша обязанность – обналичивать чужие деньги за процент. Работодатели потребуют лишь мелочь: все реквизиты вашей карты, вместе с пин-кодом.

"На вашу карточку поступает примерно 10 тысяч гривен. Из этих 10 тысяч одна тысяча остаётся ваша, остальное – переводите на другую карту", – рассказывает эксперт.

В результате на вашу карточку набирают кредитов и исчезают. Поэтому к дистанционной работе присматривайтесь внимательно. Если вакансия требует от вас капиталовложений или личных данных – от нее стоит отказаться.

Напомним, ранее новости "Сегодня" назвали схемы работодателей-аферистов, которыми чаще всего они пользуются, чтобы обмануть украинцев. Неизвестные компании предлагают выделять на работу только несколько часов в день, а платить обещают до 100 тысяч гривен в месяц. Но что именно нужно делать – по телефону не говорят.

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