ТОП самых резонансных преступлений, в которых фигурировали АТОшники (видео)

Еще не прошло двух недель, как Украину всколыхнуло убийство сына депутата облсовета Вячеслава Соболева. По версии следствия, авто чиновника расстреляли в центре Киева бойцы Украинской добровольческой армии. Подозреваемых двое – стрелок Андрей Лаврега и его сообщник Евгений Семенов. Сейчас они под арестом.

В сентябре этого года чрезвычайное происшествие произошло на столичном мосту Метро. Его угрожал взорвать ветеран АТО Алексей Белько. Свой поступок объяснил тем, что пережил тяжелый период и хотел привлечь к себе внимание. Сейчас бывший военнослужащий находится в спецбольнице на психиатрической экспертизе.

Март 2017 года. В центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Убийцей, который тоже погиб на месте преступления от рук охранников Вороненкова, оказался Павел Паршов. Бывший нацгвардеец, который служил в батальонах "Донбасс" и "Азов". Впрочем, на момент совершения убийства он уже был уволен со службы за невыполнение условий контракта.

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В июле 2016 года в Запорожской области разбойная группа совершила нападение на инкассаторское авто. Трое из семи членов были бойцами добровольческого батальона "Азов". При себе нападавшие имели много оружия. В перестрелке одного из преступников убили, нескольких впоследствии задержали.

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Пожизненное заключение. Такой приговор выбрали для бывшего бойца "Правого сектора" Дмитрия Голуба. Мужчину признали виновным в убийстве 25-летнего водителя BlablaCar Тараса Познякова. Резонансное преступление произошло три года назад по дороге из Львова в Киев.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, от чего страдают бойцы ООС и какая помощь им нужна. По официальной статистике, около 800 ветеранов войны на Донбассе покончили жизнь самоубийством.

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