Торговля людьми в Украине: в полиции назвали число пострадавших за полгода

Сегодня, 11:47

С каждым днем количество таких преступлений растет

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за шесть месяцев полиция зафиксировала 186 фактов торговли людьми, из которых 108 – это сексуальная эксплуатация. Об этом заявил начальник Департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции Артем Крищенко, сообщает пресс-служба ведомства.

"В течение шести месяцев этого года мы выявили 186 фактов торговли людьми. В их числе 108 фактов – это сексуальная эксплуатация. На сегодняшний день жертвами этих преступлений признаны 156 человек: 91 женщина, 49 мужчин, девять несовершеннолетних и семь малолетних детей", – заявил Крищенко.

По его словам, за аналогичный период прошлого года было выявлено 144 факта торговли людьми, из них: 94 факта сексуальной эксплуатации.

"Поэтому с каждым годом количество выявленных преступлений этой категории растет, в частности – фактов сексуальной эксплуатации", – отметил он.

Ранее мы писали о задержании торговца людьми, которые заключал соглашения о предоставлении интимных услуг украинками в Турции. 

А в Херсонской области женщина пыталась продать своего трехмесячного сына

Напомним, в Киевской области женщину, которая за 35 тыс. долларов хотела продать двухлетнего сына, приговорили к восьми годам лишения свободы.
Украина, статистика, торговля людьми, сексуальное рабство, Крищенко

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