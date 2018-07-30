Торговля людьми в Украине: в полиции назвали число пострадавших за полгода
С каждым днем количество таких преступлений растет
В Украине за шесть месяцев полиция зафиксировала 186 фактов торговли людьми, из которых 108 – это сексуальная эксплуатация. Об этом заявил начальник Департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции Артем Крищенко, сообщает пресс-служба ведомства.
"В течение шести месяцев этого года мы выявили 186 фактов торговли людьми. В их числе 108 фактов – это сексуальная эксплуатация. На сегодняшний день жертвами этих преступлений признаны 156 человек: 91 женщина, 49 мужчин, девять несовершеннолетних и семь малолетних детей", – заявил Крищенко.
По его словам, за аналогичный период прошлого года было выявлено 144 факта торговли людьми, из них: 94 факта сексуальной эксплуатации.
"Поэтому с каждым годом количество выявленных преступлений этой категории растет, в частности – фактов сексуальной эксплуатации", – отметил он.
Ранее мы писали о задержании торговца людьми, которые заключал соглашения о предоставлении интимных услуг украинками в Турции.
А в Херсонской области женщина пыталась продать своего трехмесячного сына
Напомним, в Киевской области женщину, которая за 35 тыс. долларов хотела продать двухлетнего сына, приговорили к восьми годам лишения свободы.
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