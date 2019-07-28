Торжества по случаю крещения Руси: в полиции и ПЦУ назвали количество участников

В полиции отмечают, что торжество закончилось без нарушений правопорядка

Фото: Нацполиция

В Киеве закончился крестный ход по случаю Дня крещения Руси-Украины. Об этом сообщили на странице Нацполиции столицы в Facebook.

Как пишут правоохранители, крестный ход завершился без нарушений правопорядка. Верующие колонной прошли от Софиевской площади до Владимирской горки. Уже там начался молебен.

"В сегодняшних мероприятиях приняли участие почти 15 000 верующих. Все подразделения столичной полиции выполнили задачу на "отлично" - безопасность граждан была обеспечена", – подытожил глава ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

По оценкам председателя Православной церкви Украины митрополита Епифания, к крестному ходу 28 июля присоединились около 20 тысяч человек.

"В целом, я так считаю, что в нашем украинском крестном ходе приняли участие около 20 000 человек. Мы специально людей не свозили, просто приглашали в Киев, на нашу настоящую украинскую ходу для того, чтобы принять участие в молитве, помолиться за единство, мир, любовь, согласие. Сегодня мы видим, что много желающих со всей Украины присоединились к нашему украинскому ходу", – сказал Епифаний.

Также он добавил, что среди участников были 50 архиереев и 1500 священнослужителей.

Напомним, в связи с торжеством в столице полиция несла службу в усиленном режиме.

Кроме этого, в полиции констатируют, что торжества в Киеве проходили в спокойной атмосфере, нарушений не зафиксировано.

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