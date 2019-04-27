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Торжественное Пасхальное богослужение: онлайн-трансляция

27 апреля, 23:30

"Сегодня" ведут трансляцию сразу из трех лавр – Киево-Печерской, Почаевской и Святогорской

Фото: AFP

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь, который украинская делегация спустя всего пару часов привезла сначала в Борисполь, а после – передала и в другие областные центры нашей страны.

Телеканал "Украина" транслирует Торжественное Пасхальное богослужение из трех украинских лавр. В прямом эфире вы увидите всеношные из Киево-Печерской лавры, Почаевской лавры и Святогорской лавры.

В Киево-Печерской лавре предстоятель Православной церкви Украины Блаженнейший митрополит Онуфрий раздаст Благодатный огонь тысяче верующих, которые пришли на ночное Пасхальное богослужение.

Отметим, что особенность схождения Благодатного огня в этом году в том, что его получат сразу две официальных украинских делегации. Прихожан Украинской православной церкви, которая получила Томос в январе, возглавил митрополит Луцкий и Волынский Михаил.

Ранее мы также рассказывали об "анатомии чуда" Благодатного огня, которую исследовали журналисты "Сегодня".

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Тег лавра, Пасха, киево-печерская лавра, богослужение, благодатный огонь

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Сегодня

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