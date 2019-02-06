Тоталитарный аттракцион, насилие над актерами и деньги Госкино: что нужно знать о фильме "Дау"

Скандальное пятичасовое кино о советском физике создавалось 12 лет в режиме реалити-шоу

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Тоталитарный аттракцион, насилие над актерами и деньги Госкино: что нужно знать о фильме "Дау" Росовецкий Алексей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/993/100/5c59931003745.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/993/100/5c59931003745.jpeg 2019-02-06T08:44:00+02:00 Украина Скандальное пятичасовое кино о советском физике создавалось 12 лет в режиме реалити-шоу

Самое громкое событие в области культуры на сегодняшний день – в Париже стартовал показ 700-часового скандального фильма о советском физике "Дау". Событие очень важное не только потому, что это беспрецедентный по своему масштабу художественный проект: "Дау" включает в себя 13 фильмов и сериалов разной продолжительности, а также комплекс различных мероприятий, в частности, концерты и выставки. Но еще и потому, что "Дау" снимался в Харькове, причем часть бюджета выделило Госкино Украины. Как создавался фильм Ильи Хржановского, почему он вызвал скандал и чего ожидать зрителям от премьеры, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Что такое "Дау" и кто такой Ландау

Биографическая драма режиссера Ильи Хржановского, в центре которой фигура Льва Давидовича Ландау (1908-1968) — советского физика-теоретика, академика АН СССР, лауреата Нобелевской премии по физике 1962 года, Ленинской и трех Сталинских премий, которые ученый получил за участие в атомном проекте. "Дау" — прозвище Льва Давидовича, которое использовалось в ближнем кругу общения.

В течение пяти лет работа всемирно известного ученого была связана с Украиной: в 1932—1937 годах Ландау возглавлял теоретический отдел Украинского физико-технического института (УФТИ) в Харькове — тогдашней столице УССР, и преподавал теоретическую физику в Харьковском университете. Именно поэтому Хржановский и снимал свой фильм в Харькове.

Академик Лев Ландау. Фото: википедия

Сценарий фильма основан на мемуарах Конкордии (Коры) Дробанцевой, жены Льва Ландау, опубликованных в 1999 году под названием "Академик Ландау: Как мы жили", и архивных документах. Сценаристом выступил один из ведущих российских прозаиков Владимир Сорокин, также написавший сценарий и к дебютному фильму Хржановского "4".

Академик Ландау был знаменит не только научными достижениями, но также легендарным чувством юмора (множество цитат приводится в книге "Так говорил Ландау" племянницы Дробанцевой, Майи Бессараб), разработанной им "теорией счастья" и раскованной личной жизнью – несмотря на брак, Ландау имел множество связей на стороне. Очевидно, что эта тема занимает в сценарии не последнее место.

Роль Ландау досталась российскому дирижеру греческого происхождения Теодору Курентзису, Кору сыграла украинская актриса Радмила Щеголева, известная по шоу Андрея Данилко "СВ". Остальные роли исполнили непрофессиональные актеры, включая политиков Михаила Бродского и Нестора Шуфрича, мэра Харькова Михаила Добкина, журналиста Дмитрия Гордона. Также в фильме приняли участие музыканты российской группы "Аукцыон": согласно информации на сайте imdb.com, Олег Гаркуша сыграл роль писателя и поэта Даниила Хармса.

Съемки начались в апреле 2008 года в Санкт-Петербурге. Основная часть съемок прошла в Харькове, также снимали в Баку, Москве, Лондоне и Копенгагене. По данным на конец 2008 года, бюджет фильма составил 10 млн долларов.

Как это было: парк советского периода

Поначалу тон газетных публикаций был оптимистическим. В субботу, 18 октября, в четыре утра в Харькове начались съемки фильма о выдающемся физике и Нобелевском лауреате Льве Ландау, — сообщал сайт "Сегодня" 19 октября 2008 года. По словам продюсера Артема Васильева, в первые дни снимались не самые зрелищные, но очень сложные эпизоды. В кадр попали улица Полтавский Шлях, площадь Пролетарская и река Лопань. Всего в процессе съемок задействовали более 35 мест на улицах города. В Харькове также планировалось снимать и часть московских сцен.

"Харьковская архитектура уникальная, такую трудно найти в Москве. Во время съемок перекроют движение на улицах. Впервые в Харькове проводятся такие масштабные съемки", — рассказывал Артем Васильев.

В субботу харьковчане, живущие в центре города, проснулись в… 30-х годах прошлого века, — писала газета "Вечерний Харьков".

По улицам ездят старые авто, на зданиях — старые вывески, а по тротуарам прохаживаются парни в косоворотках и девушки в пролетарских косынках. Город превратился в декорации.

Дубль физинститута уже строят на месте бывшего бассейна "Динамо". По словам киношников, это самая большая декорация в СНГ сегодня — 6 тысяч кв. м. Кое-какие декорации разместят на заводах, в театрах. А квартиру Ландау оборудуют в одном из подъездов Госпрома на 4-м этаже. В настоящей квартире физика снимать не решились — она в полуразрушенном состоянии.

Съемки фильма на улицах Харькова. Фото: А. Венчука

В фильме порядка 120 ролей. Киношники проводили "тотальный" кастинг не только по театрам Харькова, но и по регионам Украины. За полтора года москвичи пообщались с 46 тысячами харьковчан. Но до сих пор не определились — пока на каждую роль в "массовке" претендуют 5-7 кандидатов.

"Мы опираемся не на профессиональных актеров, а на личности. Людей, которые могут транслировать свою энергетику. Поэтому в картине вы увидите много совершенно неожиданных лиц в неожиданных ролях", — заявил продюсер Артем Васильев.

Самое сложное было в съемках было задрапировать в историческом центре города рамы пластиковых окон, — цитирует "Вечерний Харьков" слова художницы-постановщицы фильма Ольги Гуревич. По всему городу искали предметы советского быта тридцатых годов – начиная бутылками из-под молока и заканчивая коврами.

Съемки возобновились после перерыва летом следующего года, — писал сайт "Сегодня" в материале "Леонид Черновецкий засветится в фильме "Дау" 4 июня 2009 года. Специально для этого в жилой дом превратили один из корпусов Госпрома, двором института стала площадка ДК железнодорожников, а в Харьковском аэропорту появился легендарный самолет К-7, на котором, по задумке Хржановского, прилетел в город Лев Ландау. До наших дней не сохранилось ни одной модели самолета К-7, машину создавали по старым чертежам и фотографиям.

Кстати говоря, на страничке фильма в базе imdb.com одиозный киевский экс-мэр не значится в списке исполнителей.

Игра в сталинскую эпоху затянулась

Впрочем, спустя два года тон публикаций о чересчур затянувшихся съемках сменился на более сдержанный. Кроме того, выяснились подробности об атмосфере, которая царила на съемочной площадке: оказалось, что создатели "Дау" практикуют полное погружение в тридцатые годы – вплоть до ночных арестов актеров, задействованных в фильме.

"Игра в 50-е на съемках фильма "Дау" затянулась", — констатирует сайт "Сегодня" 4 февраля 2011 года в материале "В центре Харькова расстреливают по ночам и пишут анонимки".

Грандиозная декорация института. Фото: официальный сайт фильма

Засекреченные съемки в центре Харькова не стали доступными для случайных гостей даже сейчас. Их защищают от чужого глаза около 30 человек охраны. Как и в 50-х, секьюрити здесь — в форме Министерства государственной безопасности. Впрочем, это может показаться удивительным только стороннему наблюдателю. Сами обитатели съемочной площадки уже привыкли к тому, что внутри павильона — все, как 60 лет назад: даже намека на современность нет.

Актеры-новаторы высвобождают время для съемок по-разному — кто-то увольняется, кто-то берет отпуск.

"При входе на площадку мы переодеваемся: надеваем вещи того времени, начиная от сатиновых семейных трусов и заканчивая тяжелыми шерстяными костюмами. Внутри запрещается пользоваться любыми современными предметами. О телефоне не могло быть и речи — за это штраф. Гривни можно было поменять на рубли выпуска 1947 года и купить за них в буфете еду или сигареты,"— рассказывает харьковчанин Андрей, который проработал на студии несколько месяцев.

По словам Андрея, на месте самого плавательного бассейна уже два года работают лаборатории. Работа здесь кипит даже тогда, когда камеры выключены. Реальные опыты ставят самые что ни на есть настоящие физики, многие из них известны не только в Украине, но и всему миру. Один из профессоров Инстиута теоретической экспериментальной физики (Москва) провел в Харькове два месяца, играл самого себя — участвовал в научных экспериментах.

Для научных изысканий на студии разводят мышей и свиней. И ученым, и подопытным животным в проекте есть место: или в кадре, или — на страницах внутренней газеты "Известия института" за 1952 год. Оборудование у физиков — тоже натуральное. Одна из последних технических новинок на студии — функционирующая "катушка Тесла".

Фрагмент декорации – картотека. Фото: Фейсбук Ильи Хржановского

"На съемочной площадке кино и реальность перемешались, задействованные в проекте люди не играют, они живут этой жизнью. Например, в комнату к физику ночью могут прийти сотрудники МГБ и увести "на расстрел", а всех расстрелянных на следующий день увольняют," — рассказывает Андрей.

Что-что, а репрессионный аппарат 50-х годов воссоздан на площадке с пугающей точностью. В ход идут все доступные инструменты запугивания: начиная от партийных собраний с выговорами и заканчивая анонимками.

"Благодаря этому воссоздается гнетущий дух того времени. Люди, которые не хотят уходить из проекта, боятся анонимок не меньше, чем диссиденты в 50-е. Как-то раз, выходя покурить, я своими глазами видел на печатной машинке незаконченный донос," — рассказывает Андрей.

Именитые гости — не редкость на закрытой киностудии. В октябре на съемочную площадку пожаловал миллиардер Роман Абрамович со своей семьей — по слухам, он является одним из спонсоров проекта. Несмотря на звездный статус, и самому владельцу "Челси", и его гражданской жене Дарье Жуковой пришлось снять свою одежду в обмен на винтажную.

Согласно информации в СМИ, съемки фильмы были завершены в ноябре 2011 года, после чего съемочная группа еще четыре месяца доснимала отдельные эпизоды. За три года существования декорация под названием "Институт" превратилась в одну из достопримечательностей Харькова, но в день окончания съемок ее сломали, а на руинах прошла вечеринка.

Постпродакшн фильма затянулся намного дольше съемок – первая версия "Дау" продолжительностью пять часов была показана в Берлине только в прошлом году. Таким образом, работа над фильмом заняла 12 лет.

Секс, насилие и тоталитаризм

Скандал вокруг фильма разразился накануне премьеры фильма в Париже – 19 января в газете Le Monde появилась статья "Дау" сеет в Париже беспорядок и рубли", в которой создателей фильма обвиняют в манипуляциях на съемочной площадке – вплоть да харрасмента и откровенного насилия.

Издание сообщает, что в одном из эпизодов героиня фильма после угроз агента КГБ засовывает в вагину бутылку, – цитирует французских журналистов российский сайт "Сноб". Также во время съемок один из участников проекта, неонацист Максим Марцинкевич вместе с приятелями избил и изнасиловал американского художника Эндрю Ондрежака, исполнявшего роль психолога. Марцинкевич ранее возглавлял группировки "Формат 18" и "Оккупай Педофиляй", а в конце 2018 года был приговорен к 10 годам строгого режима за разбой и хулиганство.

Также Le Monde утверждает, что участниками проекта манипулировали и они находились под постоянным наблюдением. По данным газеты, Хржановский установил прослушку и ждал "самых смачных моментов".

Французский астролог Люк Биже, сыгравший в одной из серий, рассказал о том, что члены съемочной группы специально его напоили, чтобы спровоцировать на секс с одной из актрис – естественно, все было снято на камеру.

The Guardian назвал проект "погружающим в тоталитарный мир сталинским шоу Трумана", а GQ — "дичайшим экспериментом в истории кино".

В истории кино есть немало случаев использования настоящего насилия на съемочной площадке. Есть свидетельства, что в знаменитой сцене фильма Бернардо Бертолуччи "Последнее танго в Париже" актриса Мария Шнайдер была изнасилована перед камерой. Неоднократно обсуждалась история с сожжённой заживо коровой и лошадью, которую на съемках фильма Андрея Тарковского "Андрей Рублев" сбросили в колокольни.

Но сейчас не вольница семидесятых, что наглядно подтверждают бесславно закончившиеся кинокарьеры Харви Вайнштейна и Кевина Спейси. Такие обвинения могут больно аукнуться создателям "Дау".

Как было на самом деле?

После статьи в Le Monde участники съемок наотрез отказываются общаться с журналистами, но в открытых источниках можно найти немало любопытных свидетельств. Так, актриса Радмила Щеголева рассказывала в интервью порталу "Амнезия", что дважды уходила с проекта.

Радмила Щеголева. Фото: личный архив актрисы

"У меня были порывы кинуть все. Я несколько раз уходила с проекта. В первый раз меня вернул Илья, а во второй — я сама поняла, что обязана закончить.

Прослушка? Послушайте, там просто была нормальная жизнь и прослушка даже если и стояла, то она включалась только в момент съемок. То есть никто не пользовался информацией, когда люди общались друг с другом. Об этом было сказано, чтобы создать атмосферу той эпохи.

Мне многие люди говорят, что это очень откровенный фильм. Да, он действительно такой, у меня есть откровенные сцены в нем. Просто некоторые беспокоятся, говорят, мол, ты же понимаешь наших людей, они выжмут это, вырвут из контекста и будут постить потом в соцсетях. Это все ерунда!

И потом, это фильм об обнаженных людях. То, что происходит с человеческим телом — ерунда по сравнению с тем, что происходит с человеческой душой. Тело — это еще один инструмент самовыражения, это не сама цель", — поделилась Радмила Щеголева.

Щеголева – исполнительница главной роли, к ней и отношение было особым. А какое отношение на съемочной площадке было к статистам? Ответ на этот вопрос дали журналисты портала film.ru в статье "Как фильм Ильи Хржановского о великом физике Ландау превратился в парк советского периода".

Рабочий момент съемок. Справа – Илья Хржановский. Фото: Фейсбук Олимпии Орловой

Система сложилась жесткая, но позволяющая быстро выявить суть: большинство нелояльных исполнителей отсеивались в первые же пару дней, — пишет портал film.ru. Зато из оставшихся можно было вить веревки – поручать им любую работу (пусть и вовсе не по их специальности), штрафовать, кричать на них. По выражению девушки, прошедшей горнило "Дау", работали там люди, "которым, в общем, было нечего терять". Таких и искали – авантюристов, готовых на эксперименты, двужильных, не гнушающихся никакой работы. Все прочие уезжали домой и потом изливали горечь в блогах.

"На "Дау" тяжело работать людям, которые привыкли к традиционному кинопроизводству. Они считают, что есть какие-то киношные методы, которые им привычны, им кажется, что они знают, как можно, а как нельзя. Но "Дау" — это специальная территория", — цитировали журналисты слова продюсера фильма Артема Васильева.

Фильм снят на украинские деньги

В свою очередь, журналисты ВВС задались вопросом финансирования проекта: по их подсчетам, изначальный бюджет в 10 млн долларов разросся до 70 млн. По данным ВВС, основным инвестором проекта стал российский предприниматель Сергей Адоньев. Благодаря журналистам также стали известны суммы, которые получил режиссер фильма.

Например, аренда особняка на улице Пикадилли в центре Лондона, где монтировался "Дау", обходилась в среднем в 400 тысяч фунтов в год. Британское законодательство требует от трастов раскрывать даже вознаграждение своих топ-менеджеров – так, бонусы режиссера фильма Ильи Хржановского и исполнительного продюсера Мартины д'Анжелан-Шатильон за 2017 год составили в общей сложности 547 тысяч фунтов.

Напомним, что изначально финансовую помощь проекту оказало министерство культуры России и Госкино Украины, выделив в сумме около 1,6 млн долларов по тогдашнему курсу национальных валют. В 2014 году Госкино Украины подало иск против продюсеров, но проиграло. По решению суда украинская сторона была вынуждена позволить продюсерам "Дау" продлить срок сдачи картины.

"По "Дау" мы подали иск в суд в прошлом году и проиграли. Суд определил новую дату – конец декабря этого года. Посмотрим, что произойдет. Есть подозрение, что придется снова подавать в суд. Я не сомневаюсь, что сам фильм "Дау" будет чрезвычайно интересным, но жаль, что он столько лет снимается. Но опять-таки, это тот проект, который мне достался "в наследство" – что могу, то делаю", – рассказывал глава Госкино Филипп Ильенко в интервью порталу "Медианяня" в декабре 2016 года.

В итоге продюсеры выплатили Госкино пеню за просроченные сроки сдачи фильма, а сам фильм был принят специальной комиссией Госкино на закрытом просмотре в Киеве весной прошлого года.

Украинский продюсер Юрий Минзянов, присутствовавший на показе, оставил на своей страничке в Фейсбуке самые восторженные отзывы о фильме.

"Слов, чтобы передать эмоции, чувства от просмотра, у меня пока нет. Скажу только, что в фильме, густо населенном всевозможными персонажами, только два профессиональных актера. Остальные все типажи, люди из массовки, но как они все играют!" – написал Минзянов. В другом посте он называет "Дау" самым сильным киновпечатлением года.

Впрочем, если исходить из рейтингов, то картина получается неутешительная: портал Internet Movie Data Base дал фильму 5,9 баллов из 10. Для сравнения, предыдущий фильм Ильи Хржановского "4" – "чернушная" драма с Сергеем Шнуровым в одной из главных ролей, удостоилась рейтинга 6, 7.

В планах прокатчиков фильм пока что не значится. В любом случае, ранее декабря 2019 года мы не увидим "Дау" в украинских кинотеатрах.

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АВТОР: Росовецкий Алексей Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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