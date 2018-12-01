"Тотальная газовая удавка" для Европы: Климкин о "Северном потоке – 2"

Сегодня, 19:23

Глава МИД также подчеркнул необходимость прилагать усилия для получения Украиной энергонезависимости

Фото: AFP
Фото: AFP

Проект по строительству газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море является "тотальной газовой удавкой" для Европы. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем.

"Мы имеем общую позицию в отношении российских манипуляций, которые, к сожалению, поддерживаются некоторыми европейскими политиками, по сооружению "Северного потока-2". Всем прекрасно понятно, что это тотальная газовая удавка для Европы, и все прекрасно помнят, что российский газ – это всегда нервно-паралитический газ, как в случае "новичком", – сказал Климкин.

Министр подчеркнул, что Украина должна прилагать усилия для получения энергетической независимости.

"Следует прийти к нашей энергетической независимости, увеличивать собственную добычу, а в случае необходимости получать газ через цивилизованные и дружественные страны, в том числе такие, как Польша", – заявил Климкин.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Польши Яцек Чапутович призвал к оказанию давления на страны, которые после агрессии РФ в районе Керченского пролива поддерживают проект газопровода "Северный поток – 2". Он также заявил, что эскалация на Азове может задержать реализацию проекта.

Как сообщалось, США призывают европейские страны отказаться от строительства газопровода "Северный поток – 2" в Балтийском море. Особенно после нападения российских военных на украинском судне в Керченском проливе.

Ранее министр энергетики США Рик Перри заявлял, что США не исключают введения санкций в ответ на строительство "Северного потока – 2".
Климкин, энергетическая независимость, Северный поток 2

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Источник:

УНИАН

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