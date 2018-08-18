Тотальная катастрофа: итоги ВНО по математике возмутили Климкина

Сегодня, 16:11

Глава украинского МИД уверен, что важные сектора экономики оказались под угрозой

Тотальная катастрофа: итоги ВНО по математике возмутили Климкина
Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

Результаты ВНО по математике в 2018 году стали "тотальной катастрофой". Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Это же тотальная катастрофа! 48% абитуриентов не смогли решить задачу уровня восьмого класса. Каждый второй из сегодняшних выпускников не ориентируется в элементарных математических правилах", – написал Климкин на своей странице в Facebook.

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Министр уверен, что в Украине необходимо внедрять фундаментальные изменения образовательной системы. 

"О каких перспективах развития украинского ИТ-сектора и инжиниринга мы говорим? О технологические прорывы мы мечтаем? Не хочется напоминать банальные истины, но образование – это путь к успешному будущему. Сворачивая с этого пути, мы сознательно обрекаем себя на периферию жизни. И это касается не только близкой мне математики. Английский, история, география, и, что поражает, украинский...", – написал министр.

Напомним, по итогам тестов ВНО в 2018 выяснилось, что лучше всего у нас знают биологию, хуже всего — математику, а французский и испанский пришли сдавать единицы в масштабах страны, Журналисты "Сегодня" уже узнали, чем еще отличилось ВНО-2018.

Как известно, в 2018 году ВНО сдавали по трем из 11 предметов: украинский язык и литература, история Украины, математика, география, биология, химия, физика, английский, испанский, немецкий и французский языки. Максимальные 200 баллов по результатам ВНО получили 210 выпускников:
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Источник:

"Сегодня"

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