"Традиций еще нет": комик и нардеп Грищук рассказал, как отпразднует Новый год

Анна Гресь и Роман Грищук с новорожденным сыном / Фото: пресс-служба

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Совсем скоро наступит Новый год — один из самых любимых праздников в нашей стране. Пожалуй, все украинцы уже знают, как и где проведут этот день, и народные депутаты – не исключение. Сайт "Сегодня" попросил их поделиться с нами своими планами. И оказалось, что у некоторых нардепов праздники будут весьма нетрадиционными – просто потому, что их молодые семьи попросту не успели обзавестись семейными традициями. К таким относится и нардеп Роман Грищук.

"Я еще не решил, где буду отмечать праздники, но точно знаю, с кем – с семьей. У нас молодая семья, маленький ребенок – будет встречать свой первый Новый год. Поэтому традиций встреч Нового года и Рождества еще нет. Будем их создавать", – рассказал сайту "Сегодня" народный депутат Роман Грищук.

Напомним, его супруга, известная телеведущая Анна Гресь, родила сына в конце октября, и призналась, что не планирует ничего особенного на Новый год, пока ребенок совсем маленький:

"Планирую встретить в кругу семьи, но пока без особых заморочек. Я вообще не сильно люблю этот праздник. Точнее, я его люблю, но не жду и не планирую что-то особенное. Последние несколько лет у нас дома даже елки нет: ни живой (я против вырубки елок, чтобы она дома постояла неделю, а потом ее выкидывали), ни искусственной (пока ставить негде). И пока малыш совсем маленький, выдумывать ничего не буду. А вот через несколько лет хотелось бы устраивать для сына новогодний праздник", – говорит Анна.

Как известно, наступающий 2020 год по Китайскому календарю – год Крысы. И ранее мы рассказывали, какие блюда стоит приготовить, чтобы зверек остался доволен.

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