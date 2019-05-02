Трагедия 2 мая в Одессе: что нужно знать

Пять лет назад в столкновениях на Куликовом поле погибло 48 человек, но следствие до сих пор не закончено

Фото: Livejpurnal.com.

В этот четверг исполнилось пять лет трагическим событиям 2 мая в Одессе, когда в доселе мирном и толерантном городе на Черном море развернулись настоящие боевые действия. В результате столкновений между сторонниками Майдана и представителями пророссийских сил около 250 человек пострадали и 48 погибли: шестеро – на Греческой площади и 42 – на Куликовом поле. 32 человека погибли в результате пожара и 10 разбились, выпрыгивая из окон Дома профсоюзов, когда пытались спастись от огня.

Реконструкцию событий пятилетней давности и как далеко за эти годы продвинулось следствие – читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Как это было

В тот день 2 мая в центре Одессы собрались несколько тысяч сторонников единства Украины и футбольных фанатов ФК "Черноморец", чтобы провести марш за единство Украины. Помешать им пришли несколько сотен сторонников так называемого "Антимайдана" с битами, щитами и в полной экипировке (у некоторых было и огнестрельное оружие). Между противниками произошла потасовка. Столкновения закончились пожаром в Доме профсоюзов на Куликовом поле, где располагался лагерь Антимайдана. Журналисты окрестили эти события "черной пятницей".

Уже через три дня, 5 мая 2014 года сайт "Сегодня" в специальном материале "Бойня в Одессе: из-за чего все началось и чем закончилось" опубликовал подробную реконструкцию событий. Все началось с того, что на безоружных демонстрантов напали хорошо вооруженные люди. Во время драки пророссийские боевики застрелили фаната, после чего начались массовые столкновения.

Ультрас Одессы и Харькова к столкновениям готовы не были, многие были в повседневной одежде или обычных майках, с клубными шарфами на шее. Потому среди них так оказалось много пострадавших. К примеру, 19-летнего студента спас обычный алюминиевый фонарик, который остановил пулю, выпущенную из АК. Она застряла у него в бедре, но до кости не добралась.

Начало столкновений в центре Одессы. Фото: livejournal.com

"Фонарик задержал пулю и спас жизнь моему другу, а другого друга застрелили. Мы не ожидали нападения. Никто не подготовился. Хотели спеть песню и пойти на футбол. Я был в первом ряду на Дерибасовской, когда они подошли и в упор стрелять по нам начали, а потом прятались за милицией в переулке и били очередями из "Калаша". Они щитами друг друга прикрывали и за пояса держали, чтобы мы их выдернуть из шеренги не могли", — рассказывал фанат "Черноморца", назвавшийся Алексеем.

В считанные минуты улицы перегородили баррикады. Люди в камуфляже, теснимые разъяренной толпой, попытались скрыться в 8-этажном торговом центре. В тот момент возле импровизированного полевого госпиталя, развернутого в центре Греческой площади, собралась толпа зевак. Кто-то крикнул: "Автоматчики захватили торговый центр".

Никто не успел опомниться, как рядом рванула граната, кто-то упал, в то же мгновение сверху со стороны захваченного здания грянула автоматная очередь, под ногами защелкали о брусчатку пули, люди закричали, кинулись врассыпную.

К событиям в центре подключилась самооборона Майдана, которая еще днем взяла шестерых пленных. Их поймали в тот момент, когда они с себя пытались снять камуфляж. Все пьяные. Утверждали, что выпили для храбрости.

"Мы в столкновениях не участвовали, хотели посмотреть, как оно выглядит не по телевизору", — оправдывались они.

По данным на 17:08 сайт "Сегодня" писал о том, что "беспорядки продолжаются", а очевидцы говорили о троих погибших во время столкновений.

"Люди разобрали тротуарную плитку и бросают ее друг в друга, жгут припаркованные машины. Слышны выстрелы", – сообщал очевидец Александр.

По его словам, "в трансляции с одной из камер в центре города, было видно, как убили троих человек. После этого камеру, которая транслировала происходящее, сбили".

Местные жители были крайне негативно настроены к происходящему в городе. Говорили, что готовы с женами и детьми защищать Одессу от провокаторов. По городу ездили скорые с включенными сиренами. Медики обратились к одесситам с призывом прийти на станцию переливания и сдать кровь для пострадавших.

Только к вечеру удалось оттеснить пророссийских участников побоища из центра города. Часть из них попыталась укрыться от многотысячной разъяренной толпы в Доме профсоюзов на Куликовом поле. Через полчаса после начала штурма на верхних этажах здания начался пожар. Спасательная операция началась стихийно, еще до приезда спасателей. Волонтерам приходилось буквально отбивать спасенных от требующих самосуда людей.

В итоге спасти удалось только тех, кто находился на втором этаже и на первом, а оказавшиеся в ловушке на третьем и четвертом этаже люди погибли — в панике многие прыгали из окон и разбивались насмерть, другие отравились угарным газом. Спасательная операция продолжалась до глубокой ночи. Последняя группа из 50-ти человек, занявшая крышу, сдалась только утром на следующий день.

Эвакуированные из горящего здания боевики, которых отбили у толпы, ждут скорую. Фото: livejournal.com

В социальных сетях и блогах горожан собралось множество видео- и фотоинформации, указывающей на то, что командиры боевиков согласовывали свои действия с офицерами УВД города. Боевиков нанимали в отдаленных районах области. На допросе задержанные признавались, что согласились участвовать в беспорядках за 500 гривен.

Антимайдановцы отбили у милиции задержанных

Но на этом события не закончились. В ночь после пожара на Куликовом поле неизвестные разгромили лагерь антимайдановцев, который те заблаговременно перенесли к Мемориалу 411-й батареи. На утро безутешные матери погибших и пропавших без вести активистов рвались в Дом профсоюзов, где продолжали лежать тела погибших. Женщины плакали и умоляли правоохранителей пустить их внутрь.

А в воскресенье, 4 мая, антимайдановцы пытались штурмом взять управление внутренних дел и даже ворвались во двор здания, взяв под контроль некоторые кабинеты. Не обращая внимания на траур, около 500 сторонников Антимайдана били окна и требовали освободить своих соратников.

Как написал на своей странице в Facebook депутат партии "Родина" Игорь Димитриев, во время штурма здания горуправления милиции активисты выломали ворота во внутренний двор горУВД с помощью автозака, а затем сорвали украинский флаг и вывесили на его место флаг Одессы.

Под давлением захватчиков сотрудники МВД начали отпускать задержанных. Из 127 участников массовых беспорядков, которых задержали 2 мая, 67 антимайдановцев отпустили. "Половина из них сразу была опрошена и отпущена на свободу", — признался начальник пресс-службы облУВД Владимир Шаблиенко. По его словам, произошло это по решению прокуратуры Одесской области.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков резко осудил действия правоохранителей. По его словам, "милиция в Одессе действовала безобразно, возможно преступно".

"Все руководство одесского главка освобождено от должностей. Ведется расследование по их деятельности. Никакого стыдливого прикрытия "чести мундира" не будет", – написал министр на своей странице в соцсети Facebook 4 мая.

По его данным, в день столкновений прокурор области собрал всех руководителей милиции на совещание "как правильно бороться с беспорядками", и пока милицейское начальство совещалось с выключенными телефонами свыше четырех часов, в этот момент на улицах уже звучали выстрелы. Кроме того, Аваков возмутился действиями прокурора, который распорядился отпустить задержанных сепаратистов после разгрома горУВД.

Первые выводы следствия

Первое громкое задержание по "делу 2 мая" произошло три с половиной месяца спустя: 20 августа 2014 года стало известно, что в Одессе задержали активиста, подозреваемого в добивании людей у Дома профсоюзов – одного из лидеров одесского Автомайдана, десятника Евромайдана Всеволода Гончаревского.

Пророссийские активисты обвинили Всеволода в том, что он 2 мая добивал людей на Куликовом поле. Он якобы с железной палкой поджидал тех, кто, спасаясь от пламени, пытался выбраться на карниз пылающего здания и срывался вниз.

"Расправа этого подлеца над людьми запечатлена на видео. Она гуляет по социальным сетям и, наверняка есть у милиции. Увидев эту звериную жестокость, люди не хотели выходить из здания", — говорил экс-боец одесской дружины Олег.

И добавил, что таких "добивателей" было не меньше дюжины. В группе расследования трагедии на тот момент знали о видео.

"В нем всего несколько секунд. Я не знаю, кто это был, но этот человек должен быть найден и наказан. И первый, кто в этом должен быть заинтересован, — сам Евромайдан", — полагал участник группы Сергей Дибров.

Соратники арестованного заявляли, что кроме наговора из уст сепаратистов и двух-трех секунд плохого качества съемки у следствия против Гончаревского ничего нет.

"В противном случае милиция должна была попытаться заверить общественность в обратном, несмотря на тайну следствия и то, что уголовное дело еще не закрыто", — говорил лидер одесского Евромайдана Игорь Ганджумянц.

В "органах" утверждали, что задержание произошло, поскольку стало известно, что Гончаревский пытается оказать давление на свидетелей и следственные органы.

"Он был задержан и по требованию суда этапирован в Херсон. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, его адвокату предоставленно время на то, чтобы обжаловать решение суда", — сообщал собеседник сайта "Сегодня" в милиции.

Но уже в марте 2015 года Генеральная прокуратура закрыла производство в отношении Гончаревского.

Новые подробности расследования массовой гибели людей в Одессе стали известны ближе к первой годовщине трагедии, в апреле 2015 года. Эксперты отказались от версии поджога Дома профсоюзов и опровергли слухи о причастности иностранных спецслужб.

"Версия по поводу умышленного поджога не нашла подтверждения. Погибшие закрылись в здании изнутри, у них были горючие смеси, отчего произошло возгорание. Огонь быстро распространился по зданию, а почти всех погибших нашли в районе лестницы. Возгорание произошло в фойе центрального входа", — заявил 23 апреля 2015 года первый заместитель генпрокурора Владимир Гузир и добавил, что нет доказательств и того, что людей травили хлороформом.

"Люди погибли от отравления угарным газом", — уточнил Гузир.

Одесские общественники и члены экспертной комиссии "Группа 2 мая" тоже подвели итоги своей работы и обнародовали полную хронологию событий 2 мая 2014 года.

"На вторую часть хронологии ушло намного больше времени из-за того, что нужно было восстановить события, происходящие внутри Дома профсоюзов", — пояснил представитель комиссии Сергей Дибров.

По видеозаписям, фотографиям и со слов очевидцев общественники установили, что активисты Куликового поля, узнав, что к ним выдвигаются "противники", взломали дверь в Дом профсоюзов и начали заносить внутрь канистры с бензином, ящики с "коктейлями Молотова" и ингредиенты для их изготовления, а также все те вещи, которые находились в палаточном городке антимайдановцев. Согласно выводам общественников, "куликовцы" сами забаррикадировались в Доме профсоюзов, чтобы защититься от нападавших, и бросали в них бутылки с зажигательной смесью, в том числе и внутри здания. А один из проукраинских активистов забросил в здание полыхающую покрышку.

Первый заместитель Владимир Гузир также развеял слухи о причастности к организации майской трагедии в Одессе иностранных спецслужб. Тот факт, что одесская милиция якобы была в сговоре с организаторами беспорядков, в Генпрокуратуре не прокомментировали, мол, для этого нужно проводить отдельное следствие.

"Если бы этот факт имел место, то наше руководство об этом обязательно бы сообщило", — заверил сайт "Сегодня" пресс-секретарь ГПУ Андрей Демартино.

В органах подсчитали, что на тот момент расследование велось в отношении 22 человек, 19 из которых являлись пророссийскими активистами, а трое — проукраинскими. Причем 11 человек находились под стражей, а двоим на тот момент уже утвердили обвинительный приговор.

Еще 13 человек были объявлены в розыск, среди них — вся верхушка прошлогоднего Куликова поля: братья Артем и Антон Давидченко (вменяется организация массовых беспорядков), Егор Кваснюк (действия, направленные на свержение конституционного строя), Денис Яцюк (посягательство на территориальную целостность), а также бывший начальник управления безопасности МВД в Одесской области Дмитрий Фучеджи (халатность, превышение власти и служебных полномочий).

Помимо Фучеджи, который по данным ГПУ, скрывался в Приднестровье, в суде проходили слушания еще по трем милиционерам, которые 2 мая охраняли СИЗО и под давлением общественности выпустили участников массовых беспорядков.

Расследование еще не закончено

За прошедшие со дня трагедии пять лет проведены сотни допросов и экспертиз, но расследование все еще продолжается. Сначала делом занимались в столице, а в январе 2016 года его вернули одесским стражам порядка. В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что за время досудебного расследования правоохранители допросили более 1300 свидетелей и провели более 250 экспертиз. Причем в 34-х из них ставили целью определить причину гибели людей в Доме профсоюзов.

"В целом, по результатам досудебного расследования, статус обвиняемых имели 29 человек, также 14 подозреваемых пребывают в розыске. Дела в отношении шести участников событий 2 мая слушаются в суде. Четырем людям вынесли обвинительные приговоры по ст. 294 КК Украины ("Массовые беспорядки". — Авт.)", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Одним из самых резонансных в рамках расследования тех событий стало дело, открытое в отношении 19-ти антимайдановцев, которых обвиняли в участии в беспорядках на Греческой площади.

Масла в огонь подлил вердикт черноморских судей: в сентябре 2017-го они постановили снять обвинение, освободить обвиняемых в зале суда, а само досудебное расследование назвали предвзятым.

"Нет ни одного доказательства, подтверждающего обвинения", — констатировали тогда служители Фемиды. В областной прокуратуре отмечали, что в Апелляционном суде Николаевской области рассматривается апелляционная жалоба на этот оправдательный приговор.

"Из-за неявки всех обвиняемых по делу, прокуратура инициировала вопрос о применении привода к указанным лицам. Следующее судебное заседание назначили на 20 мая", — пояснили нам в пресс-службе ведомства.

Правда, тогда в сентябре спустя несколько часов после вынесения оправдательного приговора двоих антимайдановцев – Евгения Мефедова и Сергея Долженкова – вновь взяли под стражу, но уже по новым обвинениям, касающимся деятельности пророссийской "Одесской дружины" в марте 2014-го. Их дело сейчас слушает районный суд Николаева.

Прощание с погибшими. Фото: AFP

Тем временем в Малиновском райсуде Одессы слушают дело активиста Евромайдана Сергея Ходияка, которого обвиняют в активном участии в массовых беспорядках на Греческой площади, умышленном убийстве и покушении на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

А ведь еще в марте прошлого года казалось, что в расследовании событий майской трагедии в Одессе наметились какие-то подвижки.

31 марта 2018 года Департамент спецрасследований ГПУ направил в Приморский районный суд Одессы обвинительный акт в отношении трех бывших руководителей местных структурных подразделений МВД, которых подозревают в ненадлежащем выполнении служебных обязанностей по обеспечению охраны общественного порядка 2 мая 2014-го.

Как тогда пояснили в пресс-службе ведомства, речь шла об экс-начальнике городского управления, а также его коллегах из полка патрульной службы и горотдела общественной безопасности. Им вменяли злоупотребление служебным положением и заведомое оставление без помощи людей, которые находятся в опасном для жизни состоянии.

"Суд выбрал обвиняемым меру пресечения в виде личного обязательства", — сообщили в пресс-службе ГПУ, напомнив, что обвинительный акт в отношении бывшего начальника областной тогда еще милиции передали служителям Фемиды ранее.

Впрочем, к пятилетней годовщине власти все же решили показать, что дело не спущено на тормозах. В четверг, 2 мая 2019 года стало известно, что по делу о событиях 2 мая в Одессе есть первый осужденный. Как заявил замглавы МВД Украины Сергей Яровой, одному из участников массовых беспорядков вынесли приговор. Гражданин получил обвинительный приговор по статье "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности)". В суд также направлены обвинительные акты по еще трем лицам.

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