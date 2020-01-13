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Трагедия МАУ под Тегераном: как собирали обломки лайнера украинские эксперты (видео)

13 января, 13:14

Эксперты сняли на видео работу с остатками пассажирского Boeing-737

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины показали, как эксперты, отправленные нашей страной в Иран, собирали обломки лайнера МАУ, сбитого Корпусом стражей Исламской революции под Тегераном 8 января.

"Очень больно от этих кадров, однако надо рассказать и показать, что именно делали наши спасатели на месте катастрофы украинского "Боинга" в Тегеране", – сообщили в ГСЧС.

В Госслужбе отметили, что участники поисковой группы исследовали обломки самолета, собранные после крушения на открытой площадке: обломки освобождали от грязи и складывались по рядам, а также отдельно сортировали и складировали багаж и личные вещи.

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Помимо прочего, украинская команда привлекла спасателей для воссоздания на открытой площадке корпуса самолета из его фрагментов.

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Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Несмотря на то, что изначально Иран всячески отрицал версию о причастности иранских ПВО к крушению, 11 января министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил, что украинский лайнер был неумышленно сбит иранской ракетой.

Как Иран признал свою вину и с остальными подробностями расследования трагедии вы можете ознакомиться в специальной хронике: "Все версии крушения самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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авиакатастрофа МАУ ГСЧС крушение Боинга

Источник: Сегодня

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