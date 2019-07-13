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Трагедия под Ровно: два ребенка погибли при взрыве

13 июля, 16:04

Внуки пришли навестить деда, "коллекционировавшего" взрывоопасные предметы

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.

В Дубенском районе Ровенской области в результате взрыва в сарае погибли мальчик и девочка. 

Как сообщает отдел коммуникации полиции области, трагедия случилась сегодня, 13 июля, около 12:00 часов в поселке Смига, в подсобном помещении хозяйства 59-летнего местного жителя.

11-летняя девочка и 13-летний мальчик, внуки мужчины, проживавшего в доме напротив, пришли к дедушке. Последнего в тот момент дома не было.

Известно, что мужчина любил собирать различный металлолом. Также он привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами или боеприпасами.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа Дубенского отдела полиции и области, а также работники взрывотехнического отдела ГУНП. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.

Президент Украины Владимир Зеленский взял под личный контроль расследование инцидента со взрывом на детской площадке, в результате которого пострадали шестеро детей в возрасте от четырех до 16 лет.

Глава государства заявил, что будет лично контролировать ситуацию


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Тег взрыв, дети, снаряд, внуки, дубно, ровенская область

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