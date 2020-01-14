Трагедия с лайнером МАУ в Иране: как встречали украинских спасателей в Киеве

Утром самолет с 14 членами поисковой команды приземлился в киевском аэропорту

Часть украинской команды, которая работала в Иране после авиакатастрофы лайнера "Международных авиалиний Украины" 8 января, вернулась на родину.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, опубликовав фото и видео после возвращения членов поискового отряда.

Самолет с чрезвычайниками приземлился в столичном аэропорту "Киев" 14 января. Их встречали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и председатель ГСЧС Николай Чечеткин, которые поблагодарили украинских специалистов за работу.

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Как уже сообщалось, в Иране участники поисковой группы исследовали обломки самолета, собранные после крушения на открытой площадке: обломки освобождали от грязи и складывались по порядку, а также отдельно сортировали и складировали багаж и личные вещи.

Помимо прочего, украинская команда привлекла спасателей для воссоздания на открытой площадке корпуса самолета из его фрагментов.

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины. Ответственность за случившееся взяли на себя Вооруженные силы Ирана – Корпус стражей исламской революции.

Как Иран признал свою вину и с остальными подробностями расследования трагедии вы можете ознакомиться в специальной хронике: "Все версии крушения самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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