Трагедия с самолетом МАУ в Иране: СМИ узнали, почему Тегеран не отменил полеты 8 января

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В день крушения самолета МАУ в Иране Тегеран не закрыл воздушное пространство из-за рейса членов руководства ХАМАС (палестинское исламистское движение, правящее в секторе Газа). Об этом сообщает телеканал Iran International.

"Высокопоставленные члены руководства ХАМАС были пассажирами рейса авиакомпании Qatar Airways, вылетевшего из Тегерана в Доху незадолго до того, как украинский самолет был сбит. Исмаил Ханий, Осама Хамдан и Муса Абу Марзук находились в Иране, чтобы посетить церемонию похорон Сулеймани", – говорится в сообщении телеканала в Twitter.

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Кроме того, иранский телеканал напоминает, что ранее министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявлял, что Иран не закрыл воздушное пространство по "политическим и техническим причинам".

Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины. Изначально Иран всячески отрицал версию о причастности своих сил ПВО к крушению, но 11 января министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф подтвердил, что украинский лайнер был неумышленно сбит иранской ракетой. Позже стало известно, что самолет был сбит двумя ракетами "земля-воздух" из ЗРК "Toр-M1".

В то же время Тегеран никак не определится, готов ли он отдать "черные ящики" Киеву – в последнее время были сообщения, что передают, но они все еще в Иране. А тем временем в МИД Ирана заявили, что человек, сбивший самолет МАУ, отправлен в тюрьму.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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