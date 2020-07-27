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Трагическая статистика: спасатели рассказали о сотнях утонувших украинцев

27 июля, 10:42

Денис Беспалов Денис Беспалов

В большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности

Количество погибших на водоемах Украины продолжает расти. Так, по состоянию на 27 июля, на водных объектах с начала месяца погибли более 200 человек, из них 22 ребенка. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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"В летний период традиционно значительно возрастает количество трагических случаев на водоемах. Ища защиты от палящего солнца, люди выбирают для отдыха преимущественно места у воды. Спасатели не устают предупреждать о том, что безопасными являются только проверенные пляжи и водоемы, в которых обследовано дно и есть спасательный пост. Однако, чаще всего главным фактором выбора места для купания является вовсе не уровень безопасности, а близость к дому. Именно на таких прудах, копанках и озерах ежегодно погибают сотни украинцев", - говорится в сообщении.

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Спасатели напоминают, что во время отдыха у водоемов запрещено:

  • купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;
  • вылезать на предупредительные знаки, буи;
  • прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений не предназначенных для этого;
  • купаться в одиночестве;
  • использовать для плавания такие опасные средства, как доски, бревна, камеры от автомобильных шин и прочее;
  • плавать на плавсредствах у пляжей и других мест, не отведенные для купания;
  • употреблять спиртные напитки до и во время купания;
  • подплывать близко к плавсредствам, которые идут недалеко от мест купания;
  • допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;
  • подавать ложные сигналы опасности, шутить, дурачиться;
  • детям, которые не умеют плавать, заходить глубже, чем по пояс;
  • купание детей без сопровождения взрослых.

"Уважаемые граждане! В большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности, поэтому, отправляясь в водоемы, будьте крайне осмотрительны и ответственные!" - призывают спасатели.

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Напомним, в начале июля Центр общественного здоровья сообщал, что с начала года в воде погибли 464 человека, из них – 44 ребенка.

Напомним, в прошлом году спасатели устраивали рейды по отечественным пляжам. О том, как это было, узнавайте из видеосюжета:

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утонул Украина ГСЧС утопленники

Источник: Сегодня

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