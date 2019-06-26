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Трагическое исчезновение 11-летней Даши Лукьяненко из Одессы: кто прикрывал палача

26 июня, 12:45

Жуткая история убийства 11-летней Даши Лукьяненко в Одесской области всколыхнула всю страну

Фото: Диана Федотова, "Сегодня"
Фото: Диана Федотова, "Сегодня".

Девочку искали целую неделю, а нашли мертвой в выгребной яме одного из жителей села. "Говорить Україна" выяснила новые подробности этой трагедии. Все подробности смотрите в эксклюзивном выпуске на телеканале "Украина" 26 и 27 июня в 19:50.

Уже в эту среду мы воспроизведем психологический портрет убийцы девочки, а также его семьи. Журналисты "Говорить Україна" совместно с нашим детективом опросили соседей, чтобы понять, что именно они знали об убийце. Также дадим ответ на вопрос, почему с первого раза не удалось разоблачить преступника.

Смотрите сюжет о том, как в Одесской области неделю искали 11-летнюю Дашу Лукьяненко:

Люди требуют жестокого наказания. Их возмущает признание убийцы, он увидел девочку еще на базаре, потом дождался ее по дороге на кружок возле своего дома, затащил во двор, сначала душил в коридоре, затем раздел, но якобы ничего с ней не делал. Затем он бросил ее тело в выгребную яму, а вещи облил бензином и сжег. Всю семью Николая люди хотят выгнать из села, обосновывая это тем, что "нелюди воспитали изверга".

В студию также приедет вся семья подозреваемого в убийстве. Знали ли они о преступлении? И могли ли у Николая быть сообщники? Родственники парня прошли детектор лжи. Мы узнаем правду в эксклюзивном выпуске "Говорить Україна" 26 июня в 19:50.

Громкий резонанс, который вызвала в обществе история Даши Лукьяненко из Одесской области, заставила еще раз задуматься над шокирующей статистикой преступлений, совершаемых против детей.

Чтобы проинформировать и предупредить родителей и помочь им обезопасить детей от насилия и психологических манипуляций, Лилия Ребрик призвала родителей делиться в социальных сетях методами защиты детей, добавляя хэштег #незникай.

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Тег убийство, девочка, Говорить Україна, говорит украина, Даша Лукьяненко

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