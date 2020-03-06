Трамп может снова давить на Украину: эксперт назвал причину

По словам американского дипломата, Трамп сделает все, чтобы «подорвать» Байдена

Президент США Дональд Трамп может снова давить на Украину, чтобы запустить расследование против Джо Байдена. Об этом заявил старший директор Центра дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена Майкл Карпентер, сообщает "Укринформ".

Это, по словам дипломата, американскому лидеру нужно для победы на выборах. Карпентер считает, что Киеву нужно избегать вмешательства во внутреннюю политику США.

"Дональд Трамп настолько оцепенел от того, что ему придется столкнуться с Джо Байденом и он проигрывает, что он сделает все в попытках подорвать своего соперника", – отметил Карпентер.

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Он добавил, что то, что Трампа не отстранили от должности после объявления импичмента, "дает ему возможность продолжать в этом же духе".

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Ранее Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что расследование деятельности украинской газовой компании Burisma, в правление которой в 2014 году вошел сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер, станет одной из важных тем президентской гонки в Соединенных Штатах.

Напомним, в июле 2019 года в СМИ появилась информация, что Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы возобновить расследование в отношении сына Джо Байдена.

Тогда и в Киеве, и в Вашингтоне этот факт отрицали, но это не помешало нижней палате Конгресса инициировать процедуру импичмента. В итоге – Трампа оправдали.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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