Трамп обязан Путину: западный эксперт о том, что важно помнить Украине

Фото: kremlin.ru

Реклама

Визит госсекретаря США Майка Помпео в Киев снова поднял наболевший вопрос американо-украинских отношений: когда состоится визит Владимира Зеленского в Штаты?

Приглашение от Дональда Трампа Офис президента Украины получил еще в конце мая прошлого года. Но после июльского телефонного звонка Трампа Зеленскому вспыхнул скандал, который даже стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении 45-го президента США. Но эксперты уверены: когда скандал утихнет, визит украинского президента в Белый дом — вопрос нескольких месяцев.

Старший директор Центра Пенна Байдена Майк Карпентер поясняет это тем, что демократы и даже несколько членов собственной партии Трампа раскритиковали его за то, что он пригласил министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Овальный кабинет, но отказал Зеленскому в аналогичном приглашении.

"Теперь, когда судебный процесс по импичменту закончен, Трамп захочет показать, что он любезно направляет приглашение (Зеленскому. – Авт.) даже без предварительных условий, которые он ранее требовал (за фиктивные расследования против вице-президента Байдена и предполагаемое вмешательство Украины в выборы 2016 года). Но не заблуждайтесь: президент Трамп обязан президенту Путину. И будет поддерживать Украину только тогда, когда это соответствует его внутриполитической повестке дня", – сказал сайту "Сегодня" Майк Карпентер.

Подробнее о том, с какими сложностями столкнется Украина в отношениях с США, читайте в материале "Американский прием: когда Трамп может пригласить Зеленского в Белый дом".

Как известно, Госсекретарь США Майк Помпео 31 января побывал в Украине и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили американские инвестиции в Украину, выход на рынок страны новых компаний из США, ход реформ в Украине, торговые отношения и развитие инфраструктуры на Донбассе.

По итогам встречи Помпео заявил, что встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом обязательно состоится. Но в "подходящее время".

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама