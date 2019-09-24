Трампу важно донести, что Украина не будет вмешиваться в выборы в США – эксперт

Отказываться от встречи с Трампом было бы большой ошибкой, потому что это бы обидело не только Трампа, который достаточно злопамятный человек, но и США в целом

/ Фото: AFP

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Если Дональд Трамп и захочет получить определенную информацию у Владимира Зеленского по бывшему вице-президенту США Джо Байдену, то будет это делать через посредников или своих помощников, таких, как зять Джаред Кушнер или его личный адвокат Рудольф Джулиани. Об этом сайту "Сегодня" сказала член правления Совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест, комментируя первую встречу Зеленского с Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По словам эксперта, первая встреча президентов Украины и США будет ознакомительной. Важно, чтобы Трамп и Зеленский наладили персональный контакт. И, несмотря на скандал, на фоне которого проходит визит украинского президента в Штаты, отменять встречу с хозяином Белого дома не стоило.

"Особенно, учитывая, что она будет проходить на полях Генеральной ассамблеи, а не в Вашингтоне, американская пресса будет пытаться покрыть все, немного меньше обратив внимание на встречу Трампа и Зеленского. Поэтому акцент могут сделать на вопросах, которые важны для ООН: поддержка Украины, продолжение санкций. С другой стороны, отказываться от такой встречи, если она уже была согласована, с дипломатической точки зрения большой было бы ошибкой, потому что это бы обидело не только президента Трампа, который, как мы знаем, достаточно злопамятный человек, но и США в целом. А нам это никак не подходит, потому что много помощи, которая выделяется Украине, идет как раз за подписью президента. Но и США в целом, как постоянный член в ООН, являются очень важными для Украины", – считает Анна Шелест.

Визит Владимира Зеленского в Нью-Йорк и его первая встреча с Дональдом Трампом проходят на фоне скандала, который вспыхнул в Америке неделю назад. Сразу три авторитетных американских газеты написали о телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в июле, в ходе которого американский президент якобы оказывал давление на своего украинского визави по "кейсу Байдена" в Украине.

Речь идет о расследовании по делу газодобывающей компании Burismа, в совет директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена – Хантер Байден. Трамп и его окружение считают, что именно этот кейс может "сбить" рейтинг Джо Байдена, который сейчас по соцопросам опережает Дональда Трампа.

Анна Шелест подчеркивает, что во взаимоотношениях с Соединенными Штатами Украине нужна поддержка обеих партий.

"То есть, главным заданием будет подчеркнуть момент, что это не Трамп, а США, что для нас важна поддержка и Конгресса. Нам это пригодилось один раз, когда Трамп поставил под вопрос санкции против России и именно благодаря тому, что Конгресс смог принять соответствующий закон, в котором прописал, что санкции против РФ без них не могут быть сняты. Как раз тогда это было совместное решение демократов и республиканцев. То есть, несмотря на все их негативные отношения, в принципиальных для Украины вопросах они объединяются. Поэтому, думаю, для Украины очень важно на этой встрече донести, что мы очень ценим действующую Администрацию, но в выборы вмешиваться не будем и заинтересованы в сотрудничестве на любом уровне", – подытожила эксперт.

Больше читайте о всех раскладах относительно будущих переговоров президентов Украины и США в материале "Сегодня": Первая встреча Трампа и Зеленского: как Украине не попасть в ловушку предвыборных разборок в США.

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