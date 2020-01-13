Сумма налога уменьшается, если машина продана, угнана или куплена в середине года

Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Министерство экономики уже до 1 февраля подготовит список автомобилей, за которые надо будет заплатить 25 тысяч грн налога. Это транспортный налог на легковые авто, с года выпуска которых прошло не более пяти лет, и чья среднерыночная стоимость составляет более 375 минимальных зарплат. На 1 января 2020 года – это 1,7 млн грн (68 тысяч долларов).

Платить его нужно будет всем автовладельцам, чьи машины попадают в критерии. Но все же есть несколько случаев, когда транспортный налог будет меньше 25 тысяч гривен.

Если автомобиль куплен в середине года, то Фискальная служба начислит налог, начиная с месяца, когда налогоплательщик получил право собственности на машину. То есть, ежегодный платеж в 25 тысяч делится на 12 месяцев, а затем умножается на количество оставшихся в году месяцев.

В случае, если авто было продано, налог делится пропорционально между бывшим собственником и новым владельцем с месяца купли-продажи авто. В таком случае бывший собственник может обратиться в налоговую, чтобы его платежку исправили.

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Если авто отпраздновало 5-летний день рождения среди года, сумма налога тоже будет меньше – надо будет заплатить сумму с 1 января до начала месяца, когда возраст автомобиля достиг пяти лет, говорится в Налоговом кодексе.

В случае кражи авто налог не платится со следующего месяца после того, как этот факт зарегистрировали правоохранительные органы.

В тренде Транспортный налог на машины: в каких случаях платить нужно меньше 25 тысяч

Подробнее о налоге на элитные авто читайте в нашем материале "25 тысяч гривен за авто: кому придется заплатить транспортный налог".

Напомним, по состоянию на 1 августа прошлого года, в Украине было зарегистрировано всего 3588 элитных автомобилей, за них уплатили 90 млн гривен транспортного налога. От общего автопарка Украины автомобили премиального класса составляют всего 0,05%.

А вот что касается автокраж, то этот пункт для нашей страны особенно важен: не так давно на Волыни задержали целую банду, которая занималась угоном элитных авто:

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