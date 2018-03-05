Трансжиры: что это такое и с чем их едят

Все, что соблазняет нас на каждом шагу, грозит большими неприятностями – различными болезнями. В первую очередь под прицелом – сердце. А всему причиной трансжиры. Жутковатое слово, которое большинство из нас слышали, правда, зачастую, плохо представляя, а что же это такое? Попробуем приготовить пресловутые трансжиры в пробирке, а заодно узнать, так ли они опасны, с чем их едят и сколько?

Для того, чтобы превратить подсолнечное масло в твердый жир, по словам Юлии Мирошниченко, доцента кафедры технологий электрохимического производства, необходимо масло растительное и эмульгатор подогреть до 75 градусов. Ручным миксером все перемешать. Погрузить стаканчик в воду холодную. Это то, что потом намазывается нами на хлеб, на сковородку кладется. Именно из этой основы делают маргарин.

На производстве – иначе. Через кипящее растительное масло пропустил водород и катализатор.Сто лет назад вот за такую реакцию – метод каталитического гидрирования углерода – химик Поль Сабатье – получил Нобелевскую премию.

Суть химического фокуса проста. Полезные молекулы растительного масла при нагревании становится очень подвижными и часть из них перекручиваюся. Превращаясь в трансизомер, то есть вредный жир. Cпециально трансжиры не производят. это побочный продукт. Если бы производители маргарина доводили химический процесс до конца, получили бы основу для изготовления свечей, а не маргарина.

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Нескольких десятилетий телереклама вписывала в историю "безопасные трансжиры". Но, в 90-тых стрелка опять качнулась к жирному сливочному маслу. Оказалось, оно менее опасно, чем маргарин без холестерина.

Марина Крапивнер, терапевт-кардиолог рассказывает, что проводились исследования, что уменьшение количества трансжиров в питании – до 1% – приведет к уменьшению смертей от кардиологических причин на 7 тыс. в год. Это большая цифра.

Трансжиры влияют на баланс полезного и вредного холестерина в организме. Наши клетки используют холестерин как строительный материал. Разносят его по организму липопротеины низкой плотности.

А те, что высокой – отвечают за чистку сосудов. Они как мусоровоз, забирают лишний холестерин и везут обратно в печень для удаления. Если баланс нарушен -неубранный холестерин накапливается и оседает в виде бляшек, которые перекрывают сосуд и отмирают. Так формируется инфаркт или инсульт.

Атеросклероз – это еще не все. Молекула трансжира встраивается в клеточную мембрану. Она работает как барьер. При его разрушении растет риск заболеть диабетом, рассеянным склерозом.

Обычно трансжиры ассоциируются с любимыми лакомствами: вафлями, конфетами и даже баранками.

Между тем, по словам Нины Кильдий, руководителя отдела тестирований Центра потребительских экспертиз, в кондитерке нормы, как таковой, на сегодняшний день нет. Если говорить о печенье, вафлях, конфетах – находили находили 35-36 до 40%.

Эксперт по качеству и безопасности продуктов учит без лабораторных анализов, с лупой, искать на упаковке тщательно скрытые крошечные надписи, которые должны насторожить. А именно: жиры растительные в твердом состоянии или трансизомеры жирных кислот. Или комплексные названия: начинка, тесто или шоколадная глазурь.

В свою очередь, химик Мирошниченко объясняет далее: сковородка это маленький заводик по выпариванию всех витаминов из масел. Нерафинированые подсолнечное, оливковое и кунжутное масло жаркую проверку не проходят.

"У любого растительного масла и сливочного есть 2 функции – это смазка и создание корочки. Поэтому переплачивать за оливковое вы просто выбрасываете деньги на ветер при температуре витамины уходят остается две функции", – говорит она..

В прошлом году МОЗ инициировало уменьшить количество трансжиров в маргарине с 8 до 2%. Идея не прижилась. Производители аргументировали, без закона менять рецептуру смысла нет. И к тому же 85% покупателей все равно не вчитываются в этикетку. Зачастую бутербродный маргарин от столового мало кто отличит. Запомните, столовый – только в выпечку. Бутербродный: предназначен для употребнения в пищу, разогревать блинчики, в кашу. Содержание трансизомеров нормируется только на бутербродные маргарины. Это не выше 8%, а в столовых маргаринах не нормируются трансизомеры. Но уже есть на рынке маргарины без трансизомеров.

Ветеринар Цвилиховский держит в руках желудок месячного телёнка и напоминает: есть природные трансжиры. Ограничить употребление всех трансжиров до 2% нельзя. Под запрет попадут мясо жвачных животных, натуральное молоко и даже грудное, если в рационе кормящей мамы изобилие трансжиров. Желудок коровы это маргариновый заводик по производству природных трансжиров.

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Юлия из тех, кого называют модным словом фитоняшка. Это значит она много времени проводит в спортзале, ведет блог и рекомендует другим, как держать тело в норме. От вкусняшек не отказывается, дома жарит на обычных маслах.

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"Если всего боятся, будет страшно жить. Я пытаюсь есть самые простые и понятные для меня продукты. Если кусок мяса то без добавок, если овощи – то овощи", – говорит она..

Сколько же трансжиров мы съедаем за день? Считайте: средняя порция картофеля фри содержит до 10 г, жареная курица 5-7, пончик – 5, маленькая пачка чипсов – 3, бутерброд с маслом - меньше грамма.

Эксперт говорит, что допустимая норма 1-8% от нашего дневного рациона.

Итак, безопасная суточная доза трансжиров -2,5 г -это пол чайной ложки растопленного маргарина. Жиры нужны организму. Что – яд, а что – лекарство? Зависит от дозы. Мы можем сделать свое питание здоровее, поддерживать нужный уровень холестерина просто не ленясь искать на этикетке знакомые слова: растительное и сливочное масло.

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