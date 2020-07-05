Транзит без карантина: Венгрия уточнила пункты пропуска для украинцев

Транзит возможен только по гуманитарным коридорам в двух пунктах пропуска

Транзит по территории Венгрии без обязательного прохождения карантина из-за коронавируса, который атакует Украину, разрешен только через два пункта пропуска на границе с украинской стороной.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"В частности, с 14:00 4 июля пропуск лиц и транспортных средств, которые едут транзитом через Венгрию, осуществляется только по гуманитарным коридорам в пунктах пропуска "Берегшурань" – "Лужники" и "Захонь" – "Чоп (Тиса)", – говорится в сообщении.

Ранее Польша передумала пускать в страну авиапассажиров из Украины без обязательного карантина. Новый указ начал действовать с 3 июля. Исключения сделали только для нескольких категорий лиц. Так, после пересечения границы не идти на самоизоляцию разрешается ученикам, студентам различных форм обучения, слушателям учреждений последипломного образования, аспирантам, которые имеют официальное подтверждение факта обучения в Польше. Не сидеть на карантине также смогут те, кто занимается научной или исследовательской работой.

Также ранее стало известно, что украинцев после прилета из Киева в Афины не пустили в Грецию.

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